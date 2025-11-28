قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
«أهلي 2011» يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة الجمهورية
رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

التموين
التموين
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025 والرابط المتاح أون لاين ، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.

ومن خلال هذه الخدمة يمكن لرب الأسرة من ضم الزوجة أو الأبناء غير المقيدين على بطاقة التموين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين ضمن خطة جديدة في إطار إيصال الدعم لكل المستحقين.
 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بطرق أسرع وأكثر تنظيمًا وتعزز الوزارة من خلال هذا الإجراء دقة تحديث البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر منظومة أكثر شفافية تعتمد على الربط الإلكتروني.
 

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأوراق والخطوات المطلوبة لإضافة الأبناء على بطاقة التموين 2025 وذلك في إطار التحديثات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتي بدأت بتجربة استمارة تحديث البيانات في بورسعيد لمدة 3 أشهر بهدف مراجعة بيانات المستفيدين والتأكد من وصول السلع المدعمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وترتكز المنظومة الجديدة على تنقية قواعد البيانات ومنع تكرار المستفيدين أو تسجيل أفراد غير مستحقين ، مع إضافة المستحقين من المواليد والزوجة.

خطوات ضم أفراد الأسرة عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية تنفيذ عملية الضم بخطوات بسيطة يمكن إتمامها خلال دقائق قليلة عبر الهاتف أو الكمبيوتر وتعتمد العملية على إدخال البيانات الصحيحة لرب الأسرة والتحقق من شروط الدعم.
 

تحديث بطاقة التموين


يمكن للمواطنين تنفيذ طلب الضم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/
  • اختيار خدمات التموين.
  • الضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي».
  • مراجعة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة لإتمام العملية.

شروط إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة حصريًا لرب الأسرة المسجل على البطاقة مع الالتزام بعدد من الضوابط لضمان دقة البيانات وهذه الشروط تشمل:

  • ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.
  • عدم ضم أي أفراد متوفين.
  • عدم ضم أرباب أسر مسجلين على بطاقات تموينية أخرى.
  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

وتشدد وزارة التموين على أهمية تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف السلع المدعمة ومنع أي توقف مفاجئ للدعم وقد بدأت الوزارة المرحلة التجريبية للخدمة في محافظة بورسعيد تمهيدًا لتعميمها على جميع المحافظات بما يحقق سهولة أكبر في تقديم الخدمات التموينية، ويوفر على المواطنين الوقت والمجهود ويمكّنهم من الحصول على خدماتهم دون طوابير أو أوراق تقليدية.

تقدم الخدمة الإلكترونية الجديدة مزايا متعددة أبرزها أنها تقلل الضغط على مكاتب التموين وتضمن دقة البيانات وتحقق وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة أكبر كما تمنح المواطنين حرية إنهاء الإجراءات من منازلهم دون الحاجة لأي تعامل ورقي أو زيارات متكررة مما يعكس توجه الدولة نحو تطبيق منظومة رقمية شاملة تدعم العدالة الاجتماعية وتعزز كفاءة منظومة الدعم.

تسهيل إضافة الزوجة والأبناء خلال دقائق

تؤكد الوزارة أن عملية الضم لا تتجاوز 3 دقائق في أغلب الحالات بشرط إدخال بيانات صحيحة على المنصة وتوافر الشروط المعلنة حيث يجري ربط المعلومات مباشرة مع قواعد بيانات الجهات الحكومية مما يسهل التحقق من أهلية المستفيد ويضمن إتمام الطلب دون الحاجة لأي مقابلات أو مستندات ورقية معقدة.

تأتي هذه الخدمة بالتزامن مع جهود وزارة التموين لضخ دماء جديدة داخل الهيئات والقطاعات المختلفة بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية وتطوير آليات المتابعة والضبط بما يحافظ على استقرار المنظومة التموينية ويمنع أي تجاوزات في توزيع الدعم على غير المستحقين.

مع إتاحة خدمة ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا يصبح بإمكان رب الأسرة إضافة زوجته أو أبنائه عبر خطوات بسيطة وواضحة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يوفر الدعم لملايين الأسر ويضمن حصولهم على حقوقهم التموينية بشكل سريع وعادل ومنظم.

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين خطوات ضم أفراد الأسرة عبر منصة مصر الرقمية منصة مصر الرقمية خطوات ضم أفراد الأسرة ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

ترشيحاتنا

جوارديولا

لحظة استعادة الثقة.. جوارديولا يعلق على مواجهة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

كأس العالم

إيران تقاطع قرعة كأس العالم .. تعرف على السبب

رمضان صبحي

محترم وتاريخي..كريم رمزي يشيد بموقف الخطيب مع رمضان صبحي

بالصور

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد