ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن قرار فرض رسوم تدابير وقائية لمدة 200 يوم على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب، سيكون لها تأثير على الأجهزة الكهربائية، لأن جميع الأجهزة الكهربائية تستخدم الصاج.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن هذا القرار سيتسبب في رفع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 إلى 5 %، وأن يكون لحماية المنتج المحلي، لكن في نفس الوقت سيكون له تأثير على السوق بالأسواق.

ولفت إلى أن المصانع المحلية لا تلتزم بتثبيت السعر، لكن بعد هذا القرار تتجه المصانع المحلية في رفع الأسعار، ولذلك الجميع يعمل على زيادة المنتج المحلي وتشجيع الصناعة.

هل الأسعار ستنخفض في العام الجديد

وردت على سؤال :" هل الأسعار ستنخفض في العام الجديد"وقال إنه لا يتوقع أحد مؤشرات الأسعار، لآن هناك عوامل قد ترفع الأسعار، وهناك عوامل قد ينتج عنها انخفاض الأسعار".