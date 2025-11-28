قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا.. فتح باب سداد جدية الحجز في الطرح الثالث لمبادرة بيتك في مصر
دعوة لزيارة الصين.. ماذا فعل وفد اتحاد عمال بلدية بكين في نقابة الأخشاب المصرية؟
مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توفر تعليم أكاديمي قوي .. وفد عمال بلدية بكين يزور المؤسسة الاجتماعية العمالية

عبد المنعم الجمل يستقبل وفد عمال بلدية بكين
عبد المنعم الجمل يستقبل وفد عمال بلدية بكين
الديب أبوعلي

زار وفد اتحاد نقابات عمال بلدية بكين مقر "المؤسسة الاجتماعية العمالية" التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في إطار تعميق أواصر التعاون والاطلاع على التجربة المصرية في خدمة العمال.

وكان في استقبال الوفد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، الذي استهل اللقاء بترحيب حار بالضيوف، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع عمال البلدين.

وقدم "الجمل" شرحاً وافياً حول طبيعة عمل المؤسسة، موضحاً أنها تعد مركزاً رئيسياً واجتماعياً حاضناً للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية لعمال مصر.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة في تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة لأبناء العمال من خلال "حضانة رياض الأطفال" و"المدرسة" التابعتين للمؤسسة.

وأكد رئيس الاتحاد العام، أن المؤسسة تحرص على توفير تعليم أكاديمي قوي، جنباً إلى جنب مع تقديم الدعم التربوي والاجتماعي، والعمل على تنمية المهارات والقدرات الطلابية عبر أنشطة متنوعة، كل ذلك بأسعار مناسبة تراعي البعد الاجتماعي للأسر العمالية.

وعقب اللقاء التعريفي، اصطحب عبد المنعم الجمل الوفد الصيني في جولة تفقدية موسعة داخل أروقة المؤسسة ومنشآتها المتنوعة.

وشملت الجولة زيارة:

  • ملعب كرة القدم الكبير والملعب الخماسي.
  • مجمع حمامات السباحة.
  • ملاعب "البادل"، وكرة اليد، والسلة.
  • ركن المأكولات والخدمات الترفيهية.
  • مسرح المؤسسة وقاعات الاجتماعات الكبرى.
  • مقر الحضانة والمدرسة.
  • تطوير مستمر وإشادة دولية

وخلال الجولة، أوضح "الجمل" أن المؤسسة تشهد حراكاً مستمراً من خلال تنظيم العديد من المسابقات الفنية والرياضية والثقافية، لافتاً إلى أن المؤسسة تخضع حالياً لخطة تحديث وتطوير شاملة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات يليق بعمال مصر وأسرهم.

من جانبه، أبدى الوفد الصيني إعجابه الشديد بحجم وتنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، مشيداً بالدور الاجتماعي الهام الذي تلعبه في حياة العامل المصري. وفي ختام الزيارة، التقط الجانبان الصور التذكارية توثيقاً لهذه الزيارة المثمرة.

اتحاد نقابات عمال بلدية بكين عمال بلدية بكين المؤسسة الاجتماعية العمالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية حمامات السباحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد ومديرة اليونسكو تتفقدان مزرعة نخيل بالداخلة

جانب من الفعاليات

كفر الشيخ تحصد 6 ميداليات والمركز الثالث في بطولة الجمهورية .. صور

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة: تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة

بالصور

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد