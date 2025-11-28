توفر تعليم أكاديمي قوي .. وفد عمال بلدية بكين يزور المؤسسة الاجتماعية العمالية

زار وفد اتحاد نقابات عمال بلدية بكين مقر "المؤسسة الاجتماعية العمالية" التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في إطار تعميق أواصر التعاون والاطلاع على التجربة المصرية في خدمة العمال.

وكان في استقبال الوفد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، الذي استهل اللقاء بترحيب حار بالضيوف، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع عمال البلدين.

وقدم "الجمل" شرحاً وافياً حول طبيعة عمل المؤسسة، موضحاً أنها تعد مركزاً رئيسياً واجتماعياً حاضناً للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية لعمال مصر.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة في تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة لأبناء العمال من خلال "حضانة رياض الأطفال" و"المدرسة" التابعتين للمؤسسة.

وأكد رئيس الاتحاد العام، أن المؤسسة تحرص على توفير تعليم أكاديمي قوي، جنباً إلى جنب مع تقديم الدعم التربوي والاجتماعي، والعمل على تنمية المهارات والقدرات الطلابية عبر أنشطة متنوعة، كل ذلك بأسعار مناسبة تراعي البعد الاجتماعي للأسر العمالية.

وعقب اللقاء التعريفي، اصطحب عبد المنعم الجمل الوفد الصيني في جولة تفقدية موسعة داخل أروقة المؤسسة ومنشآتها المتنوعة.

وشملت الجولة زيارة:

ملعب كرة القدم الكبير والملعب الخماسي.

مجمع حمامات السباحة.

ملاعب "البادل"، وكرة اليد، والسلة.

ركن المأكولات والخدمات الترفيهية.

مسرح المؤسسة وقاعات الاجتماعات الكبرى.

مقر الحضانة والمدرسة.

تطوير مستمر وإشادة دولية

وخلال الجولة، أوضح "الجمل" أن المؤسسة تشهد حراكاً مستمراً من خلال تنظيم العديد من المسابقات الفنية والرياضية والثقافية، لافتاً إلى أن المؤسسة تخضع حالياً لخطة تحديث وتطوير شاملة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات يليق بعمال مصر وأسرهم.

من جانبه، أبدى الوفد الصيني إعجابه الشديد بحجم وتنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، مشيداً بالدور الاجتماعي الهام الذي تلعبه في حياة العامل المصري. وفي ختام الزيارة، التقط الجانبان الصور التذكارية توثيقاً لهذه الزيارة المثمرة.