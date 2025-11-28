الإسلام صعب إثبات الزنا.. أزهري يوضح السبب

أكد الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف، أن قضية الزنا هي القضية الوحيدة التي لا تثبت إلا بـ 4 شهود، ولن تثبت في تاريخ الدولة الإسلامية بالشهود، لأنها صعبة.

الإسلام صعب إثبات الزنا

وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار ، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن الإسلام صعب إثبات الزنا، وذلك للحفاظ على المنازل والمجتمع من الخد والخراب.

ولفت إلى أنه لا يجوز بناء أي حكم على الشك، وأن الطفل ينسب للفراش، ففي حالة وجود عقد زواج ينسب الطفل لـ والده، وأن هذا الأمر لا يوجد به شك.

وأشار إلى أن البصمة الوراثية " dna " يعمل به في بعض الدول كقرينة، وليس الأمر الأساسي في إثبات النسب.