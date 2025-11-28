قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
«أهلي 2011» يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة الجمهورية
رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
الكشف عن ميتسوبيشي Triton Savana من عائلة الـ بيك أب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
آية التيجي

يُعد التحرش الجنسي بالأطفال من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع، حيث يترك آثارًا نفسية وجسدية عميقة قد تمتد لسنوات. 

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

ومع تزايد الوعي حول هذه القضية، شدد الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، على ضرورة معرفة الأهل بأساليب التعامل الصحيحة مع الطفل في حال تعرّضه لأي شكل من أشكال التحرش.

وأكد أمين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الخطأ في التعامل مع تعرض الأطفال للتحرش الجنسي قد يضاعف من الصدمة. لذا يجب اتباع بعض الخطوات، وهي :

ـ الاستماع للطفل دون أحكام:

أكد الدكتور أحمد أمين أن أول خطوة هي الاستماع الهادئ والمتفهم للطفل دون مقاطعته أو توجيه اللوم له، موضحًا أن الطفل يحتاج أن يشعر بالأمان ليعبر عمّا حدث بارتياح.

وأشار أمين، إلى أهمية استخدام جمل مطمئنة مثل: “أنا هنا معك، وما تقوله مهم وسأحميك.”

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

ـ تصديق الطفل وتقديم الدعم:

وأوضح أمين، أن الكثير من الأطفال يخشون التحدث خوفًا من عدم التصديق، ولذلك يجب على الأهل إظهار الثقة في كلام الطفل وتشجيعه على مشاركة تفاصيل ما حدث دون خوف.

وقال أحمد امين: "تصديق الطفل هو حجر الأساس في حمايته نفسيًا ومنع تكرار الموقف."

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

ـ الحفاظ على الهدوء:

وشدد أمين، على أن ردود الفعل المبالغ فيها كالانهيار أو الغضب الشديد قد تجعل الطفل يشعر بالذنب، لذلك يجب على الوالدين التحكم في انفعالاتهم والتركيز على حماية الطفل أولًا.

ـ توفير بيئة آمنة:

وأشار أمين، إلى أن من أهم الخطوات هو إبعاد الطفل فورًا عن مصدر التهديد، سواء في المنزل أو المدرسة، مع مراقبة الأشخاص الذين يتفاعل معهم الطفل وتعزيز الشعور بالأمان داخل محيطه.

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

ـ الدعم النفسي المتخصص:

وأكد الدكتور أحمد أمين، أن الطفل الذي يتعرض للتحرش غالبًا ما يحتاج إلى جلسات علاج نفسي للتعامل مع آثار الصدمة، موضحًا أن التدخل المبكر يساعد بشكل كبير على تجاوز التجربة وتخفيف مخاطرها المستقبلية.

ـ تعزيز وعي الطفل وحدوده الشخصية:

وأوضح أمين، أن توعية الطفل بحدود جسده وتعليمه أن جسده ملكه ولا يحق لأحد لمسه بدون إذنه هي خطوة وقائية أساسية، ويمكن تبسيطها عبر القصص التعليمية والألعاب المناسبة لعمره.

ـ المتابعة المستمرة:

وأشار أمين، إلى أن الصدمة لا تنتهي بمجرد كشف الواقعة، لذلك يحتاج الطفل إلى متابعة طويلة المدى لملاحظة أي تغييرات نفسية أو سلوكية، وضمان شعوره بالحماية والدعم في كل مكان.

التحرش الجنسي بالأطفال كيفية التعامل مع الطفل حماية الأطفال دعم الطفل نفسيً الصدمة النفسية علاج التحرش الجنسي الاستماع للطفل حدود الجسد التربية الإيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

ترشيحاتنا

تشخيص الضغط العالي

حسام موافي: الضغط عالي هو أصعب تشخيص في الطب

خالد قاسم

خالد قاسم: تنمية الصعيد أصبحت واقعاً ملموساً يغيّر حياة المواطنين

ارشيفية

علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة جيش اليمن الجنوبي وعفو قحطان الشعبي 1968

بالصور

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد