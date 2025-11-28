صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية

فاز فريق صن داونز الجنوب إفريقي لكرة القدم على يوفنتوس الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها النادي على ملاعبه بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر».

افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق كاستانييري إدواردو، وتعادل صن داونز عن طريق لوتاندو مكيزي، وضاعف الفريق الجنوب إفريقي النتيجة بهدف سجله أوتاندو جولد، ثم تعادل يوفنتوس عن طريق مامادو باميه، ونجح صن داونز في التقدم مجددًا بهدف سجله إشام تيلينج، قبل أن يسجل لوتاندو مكيزي الهدف الثاني له والرابع لصن داونز، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 4 - 2.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.