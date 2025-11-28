قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
آية التيجي

أثار خبر وفاة الإعلامية هبة الزياد مؤخرًا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ناتج عن اتباع ريجيم قاسٍ، موجة واسعة من الجدل حول خطورة أنظمة الحرمان السريع، خاصة بعد تأكيد متخصصين أن خسارة الوزن السريعة قد تتحول إلى تهديد مباشر للحياة.

كيف يقود الريجيم القاسي إلى الموت المفاجئ؟

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن الريجيم القاسي يعد أحد أخطر الممارسات الشائعة، لأنه يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الأملاح الأساسية، مثل: البوتاسيوم والماغنسيوم، وهما العنصران المسئولان عن تنظيم نبضات القلب ووظائف العضلات.

وأشار القيعي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إلى أن الهبوط المفاجئ في الدورة الدموية؛ قد يتسبب في اضطراب حاد في ضربات القلب، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى توقف عضلة القلب تمامًا.

وأضاف القيعي، أن الأنظمة التي تعتمد على حرمان شديد أو صيام مائي مطوّل؛ تُعرض الجسم لنزول سريع في الوزن، ما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم والسكر، ونوبات دوار وإغماء قد تكون مميتة إذا حدثت بشكل مفاجئ، وهو ما يرتبط طبيًا بحوادث الوفاة الناتجة عن الريجيم غير الصحي.

كيف يقود الريجيم القاسي إلى الموت المفاجئ؟

وأوضح القيعي، أن النزول السريع في الوزن يضع الكلى تحت ضغط كبير، ما قد يؤدي إلى فشل كلوي حاد نتيجة فقدان السوائل والأملاح الضرورية، إضافة إلى دخول الجسم في مرحلة خطيرة يضطر خلالها لاستهلاك العضلات كمصدر للطاقة، ومنها عضلة القلب نفسها، مما يضعفها تدريجيًا.

وأكد القيعي، أن الأنظمة التي تقل عن 800 - 1000 سعر حراري يوميا؛ تُعد من أخطر الأنظمة على الإطلاق، خاصة إذا ارتبطت بخسارة تفوق 2 كيلو أسبوعيًا، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أي نظام غذائي يعتمد على الحرمان التام من الطعام أو السوائل.

كيف يقود الريجيم القاسي إلى الموت المفاجئ؟

وأكد الدكتور معتز القيعي أن الرغبة في فقدان الوزن لا يجب أن تكون على حساب الحياة، معتبرًا أن وفاة الإعلامية هبة الزياد تمثل "جرس إنذار" للجميع، ودليلًا حيًا على أن الريجيم القاسي قد يقود إلى مضاعفات قاتلة؛ إذا لم يكن تحت إشراف متخصص.

وأفاد القيعي، بأن الحل الآمن يبدأ باتباع نظام غذائي متوازن مبني على أسس علمية، وتحت متابعة طبية دقيقة، بعيدًا عن الوصفات العشوائية التي تنتشر عبر السوشيال ميديا.

الرجيم القاسي وفاة الإعلامية الزياد هبوط حاد في الدورة الدموية الرجيم السريع مخاطر الرجيم القاسي البوتاسيوم والماغنسيوم فشل كلوي اضطراب نبضات القلب دكتور معتز القيعي فقدان الوزن السريع الرجيم الصحي أنظمة الدايت الخطيرة مخاظر الريجيم القاسي

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

