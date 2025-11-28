قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليقها كلمة السر .. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

الإعلامية الراحلة هبة الزياد
الإعلامية الراحلة هبة الزياد

أكدت الإعلامية إيمان الصاوي صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة تعرضت لبعض التهديدات، وذلك بعد انفصالها عن زوجها، موضحة أنها لن تذكر اسم السبب في هذه التهديدات.


وأوضحت أن هناك بعض الأشخاص كانت تدخل لها على الحساب الخاص بها وتوجه لها بعض الأشياء غير الصحيحة، وأنه في أثناء خروجها في بث مباشر كانت بعض الأشخاص تدخل وتتهمها بأشياء غريبة.

حصلت على أحكام ضدهم


وأضافت صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هبة تقدمت ببلاغ ضد هؤلاء الأشخاص وحصلت على أحكام ضدهم، وأن الراحلة كانت مستمرة في طريقها.

 صديقة الراحلة تبكي

ودخلت في حالة بكاء قائلة:"  الجميع في حالة حزن بعد رحيل الإعلامية الشابة والمميزة وحبيبة الكل هبة الزياد، مؤكدة أن الراحلة ماتت في أثناء النوم، وأن ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي معظمه غير صحيح.

دفنها بعد صلاة العشاء

 

ولفتت إلى أن السبب في كتابة خبر الوفاة بعد دفن الراحلة يرجع لأن الجميع لم يكن معهم الرقم السري الخاص بالحساب، لكن بعد التوصل له تم الكتابة، وأن الراحلة تم دفنها بعد صلاة العشاء.

وكشف الإعلامي مصعب العباسي، تفاصيل جديدة ولأول مرة عن وفاة الإعلامية هبة الزياد، وقال إنه تم الاتصال بـ والدة الراحلة هبة وهي المهندسة صباح، وأكدت أن الراحلة كانت في الشقة وتوفيت على «الكنبة بغرفة المعيشة».

وأضاف مصعب العباسي أن والدة الراحلة قالت إن سبب الوفاة، يرجع لـ هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن « والدة الراحلة كشفت أن الإعلامية هبة كانت في فترة رجيم قاسي، وأن هذا الأمر قد يكون سبب الوفاة»

لم تكن تعاني من أي مرض


وأوضح أن الراحلة كان لديها طموح بتحقيق نجاحات كبيرة في المجال الإعلامي، وأن الراحلة لم تكن تعاني من أي مرض، وكانت حريصة طوال الوقت على تقديم الأفضل.

وكشف أن آخر تواصل بين الراحلة و إدارة قناة الشمس، كان قبل الوفاة بيوم، بسبب حلقة للراحلة اعتذرت عن تسجيلها بسبب شعورها ببعض التعب.

