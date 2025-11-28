مباراة قوية وغريبة.. المستكاوي يهنئ المصري البورسعيدي بالفوز على زيسكو

هنأ الناقد الرياضي حسن المستكاوي، فريق المصري البورسعيدي بالفوز على زيسكو الزامبي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “مبروك للمصري تصدر مجموعته في الكونفدرالية بعد الفوز خارج أرضه على زيسكو الزامبي 3-2، كانت مباراة قوية وغريبة في مواجهة فريق من العدائين الأقوياء”.

وتابع: “ومع ذلك قدم المصرى عرضا قويا، ولعب بشخصية، لكن مرماه اهتزّ بأخطاء دفاعية غير معقولة”.

واختتم: "ودغموم لاعب رائع، ومحمود حمدي حارس المرمي وراء إنقاذ شبكة المصري ببراعة، رغم الخطأ الذي وقع فيه في الهدف الأول لزيسكو".

فوز المصري البورسعيدي على زيسكو

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.