«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، التي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعبه بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

جاء هدف الفوز لأهلي 2009 عن طريق محمد شادي بعدما قابل عرضية مصطفى فرج من الجبهة اليمنى، ليمنح الأهلي الفوز الثاني له، ويرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.