أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

مع دخول فصل الشتاء يشكو الكثيرون من تنميل القدمين وبرودتهما بصورة ملحوظة، وهي مشكلة قد تبدو بسيطة لكنها قد ترتبط بأسباب صحية أكثر خطورة.

أسباب تنميل القدمين في الشتاء

وتشير بعض الدراسات، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الدورة الدموية والأعصاب الطرفية، ما يجعل الشعور بالتنميل والوخز أكثر شيوعًا خلال الطقس البارد.

وهناك بعض الأسباب تنميل القدمين في الشتاء وفقا لما نشر في موقع medical and podiatry، وتشمل :

ـ ضعف الدورة الدموية:

انخفاض درجات الحرارة يدفع الجسم إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف للحفاظ على حرارة الأعضاء الحيوية، ما يؤدي إلى شعور بالبرودة والتنميل في القدمين.

ـ انقباض الأوعية الدموية بسبب البرد:

رد فعل طبيعي للجسم عند التعرض للبرد، حيث تنقبض الأوعية الدموية في الأطراف بشكل كبير، مما يقلل وصول الدم والأكسجين وبالتالي يزيد الإحساس بالتنميل.

ـ متلازمة رينود :

حالة طبية تجعل الأطراف أكثر حساسية للبرد، حيث تتحول أصابع القدم إلى اللونين الأبيض أو الأزرق مع شعور بالتنميل والوخز، وهي من الأسباب الشائعة لبرودة القدمين في الشتاء.

ـ اعتلال الأعصاب الطرفية:

الأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب سواء بسبب مرض السكري أو نقص الفيتامينات قد يشعرون بتفاقم التنميل في الشتاء لأن البرد يزيد حساسية الأعصاب.

ـ أمراض تؤثر على الدورة الدموية:

مثل أمراض الأوعية الدموية، اضطرابات الغدة الدرقية، أو ضعف التروية الدموية، وهي جميعها حالات قد تزيد من الشعور بتنميل القدمين خلال الطقس البارد.

ـ الجلوس بوضعيات خاطئة أو ارتداء أحذية ضيقة:

يؤدي الضغط على الأعصاب أو منع تدفق الدم لفترات طويلة إلى تنميل القدمين، خاصة في الشتاء عندما يقل النشاط البدني.

متى يكون تنميل القدمين طبيعيًا؟ ومتى يصبح خطيرًا؟

ـ طبيعي: إذا حدث بعد تعرض مباشر للبرد ثم اختفى بمجرد تدفئة القدمين أو الحركة.

ـ خطير: إذا كان التنميل متكرّرًا أو مستمرًا، أو مصحوبًا بتغير لون الجلد أو ألم، فقد يشير إلى مشكلة في الأعصاب أو الأوعية الدموية تتطلب مراجعة طبية فورية.