يستهدف شباب الخريجين والمرأة.. طريقة التقديم على مبادرة إحياء البتلو لدعم الثروة الحيوانية

خدمات

بدأ الاهتمام من عدد كبير من المواطنين بالسؤال عن مبادرة احياء البتلو لدعم الثروة الحيوانية، التي أطلقتها الدولة ضمن أهم المشروعات لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، بهدف تمكين صغار المربين، الشباب الخريجين، والمرأة الريفية من التوسع في تربية العجول البتلو، من خلال توفير تمويل ميسر وإشراف بيطري وفني يضمن تحقيق أعلى إنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان الطازجة.

ما هو المشروع القومي للبتلو؟

هو أحد المشروعات القومية، ويهدف المشروع القومي للبتلو إلى:

ـ زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والألبان الطازجة.

ـ دعم صغار المربين والشباب والمرأة الريفية من خلال توفير التمويل اللازم لشراء العجول وتطوير عمليات التربية والتسمين.

ـ توفير إشراف بيطري وفني مستمر لضمان صحة وسلامة الماشية وتحقيق أعلى إنتاجية.

ـ المساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة الحيوانية.

وذكرت وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم تمويله في المشروع تجاوز 10 مليارات و53 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 45 ألفا و100 مستفيد، لتربية وتسمين حوالي 522 ألف و500 رأس ماشية، مع توقع وصول إنتاج مصر من اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن، والألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن بنهاية العام الحالي.

التقديم على مبادرة إحياء البتلو لدعم الثروة الحيوانية

تسهم المبادرة في زيادة دخل صغار المزارعين، وتوفير المزيد من فرص العمل في الريف المصري، بجانب تعزيز الناتج المحلي من اللحوم والألبان، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القومي ويرفع كفاءة القطاع الزراعي والحيواني، وللتقديم اتبع الآتي:

ـ التوجه إلى جهة تقديم الطلب في البنك الزراعي المصري.

ـ تقديم طلب التمويل يرفق معه البيانات والمستندات المطلوبة لدى الجهة المختصة.

ـ تشمل البيانات معلومات شخصية للمستفيد، بيانات الحظيرة، وخطة التربية.

ـ إجراء معاينة ثلاثية للحظيرة

ـ بعد التأكد من توافر جميع الشروط، يتم الموافقة على التمويل وبدء الإجراءات المالية.

ـ يقوم المربي بشراء العجول وفق ضوابط المشروع.

ـ توريد الماشية ثم التأمين عليها لدى صندوق تأمين الثروة الحيوانية بنسبة مخفضة.

ـ بدء دورة التربية والتسمين مع إشراف بيطري مستمر، ومتابعة ميدانية دورية من قبل الجهات المختصة.

ـ تقديم الدعم الفني والإرشادي لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

ـ يحصل المربي على كامل التمويل حسب البرنامج المتفق عليه.

ـ تبدأ عمليات السداد بعد انتهاء الدورة الإنتاجية.

شروط قرض الثروة الحيوانية

يكون قرض الثروة الحيوانية عبارة عن قروض ميسرة بفائدة بسيطة متناقصة، يستهدف مساعدة صغار المربين على التوسع في تربية رؤوس الماشية سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان، وذلك بالشروط التالية:

ـ أن يكون المستفيد صغير مربي، شاب خريج، أو امرأة ريفية.

ـ الالتزام بالتربية والرعاية البيطرية المستمرة وفق المعايير التي تحددها وزارة الزراعة.

ـ تقديم طلب التمويل لدى إحدى الجهات المعتمدة، مثل الإدارة الزراعية أو البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري.

ـ تجهيز حظيرة مناسبة للماشية وإجراء معاينة ثلاثية من قبل ممثلي الزراعة والطب البيطري والبنك الممول.

ما مدة سداد قرض البتلو؟

تختلف مدة سداد قرض البتلو حسب حجم التمويل ونوع المشروع، إلا أنها عادة ما تكون مرتبطة بدورة التربية والتسمين للماشية، حيث يحصل المستفيد على كامل التمويل بعد التحقق من جاهزية الحظيرة وشراء الرؤوس، على أن تتم متابعة السداد بعد انتهاء الدورة الإنتاجية وفق البرنامج المالي المتفق عليه مع البنك الممول.

