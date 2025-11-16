أستراليا ترحب بقرار ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر

رحبت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، اليوم /الأحد/ بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر، وحثت الولايات المتحدة على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأسترالية.



وقالت وانج - في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية - "نرحب برفع الرسوم الجمركية على اللحوم .. هذه خطوة إيجابية لمنتجي لحوم البقر الأستراليين".



وقد أعلن ترامب يوم الجمعة الماضي إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأمريكية.



وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارا أقل وأنواعا من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.