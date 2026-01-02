قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا

فرناس حفظي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن فقدان ثمانية مواطنين فرنسيين إثر انفجار في منتجع للتزلج بسويسرا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً. 

وأضافت الوزارة أنها لا تستبعد احتمال وجود مواطنين آخرين بين الضحايا.

 أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حزنه العميق إثر الحريق الذي وقع، اليوم في منتجع للتزلج بمدينة "كران مونتانا" السويسرية، خلال احتفالات رأس السنة، معربا عن تضامن فرنسا الكامل مع الشعب والسلطات السويسرية.


وفي منشور على منصة "إكس" ، قال ماكرون "أشعر بحزن عميق إثر الحريق الذي اندلع في كران مونتانا.. أفكاري مع عائلات الضحايا والمصابين".


وقدم ماكرون خالص تعازيه، معربا عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها وسلطاتها، في هذا الحادث الأليم.


وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أن فرنسيين اثنين من ضمن مصابي الحريق والانفجار الذي وقع، اليوم الخميس، في منتجع التزلج بمدينة كران مونتانا السويسرية، خلال احتفالات رأس السنة.


وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية، بأن الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية على الفور من قبل فرق الطوارئ، مشيرة إلى أن الفرق القنصلية التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية على اتصال دائم مع السلطات السويسرية تحسبا لإصابة مواطنين آخرين.


وقُتل حوالي 40 شخصا وجُرح نحو 115 آخرين في الحريق الذي اندلع في حانة مزدحمة بمنتجع كران- مونتانا للتزلج في جبال الألب السويسرية خلال الاحتفال برأس السنة، بحسب حصيلة أعلنتها الشرطة السويسرية.


وأفاد قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير، خلال مؤتمر صحفي في "سيون" بجنوب غرب سويسرا "أحصينا حوالي أربعين قتيلا ونحو 115 جريحا، معظمهم في حالة خطيرة".


من جهته.. وصف الرئيس السويسري جي بارميلان- خلال المؤتمر إلى جانب جيسلير- الحريق بأنه "إحدى أسوأ المآسي" في تاريخ سويسرا.

أسعار الذهب

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

محمد ماهر

