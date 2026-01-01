قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها إثر الحريق بمنتجع للتزلج في سويسرا

أ ش أ

 أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حزنه العميق إثر الحريق الذي وقع، اليوم /الخميس/، في منتجع للتزلج بمدينة "كران مونتانا" السويسرية، خلال احتفالات رأس السنة، معربا عن تضامن فرنسا الكامل مع الشعب والسلطات السويسرية.


وفي منشور على منصة "إكس" ، قال ماكرون "أشعر بحزن عميق إثر الحريق الذي اندلع في كران مونتانا.. أفكاري مع عائلات الضحايا والمصابين". 


وقدم ماكرون خالص تعازيه، معربا عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها وسلطاتها، في هذا الحادث الأليم. 


وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أن فرنسيين اثنين من ضمن مصابي الحريق والانفجار الذي وقع، اليوم /الخميس/، في منتجع التزلج بمدينة كران مونتانا السويسرية، خلال احتفالات رأس السنة.


وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية، بأن الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية على الفور من قبل فرق الطوارئ، مشيرة إلى أن الفرق القنصلية التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية على اتصال دائم مع السلطات السويسرية تحسبا لإصابة مواطنين آخرين.


وقُتل حوالي 40 شخصا وجُرح نحو 115 آخرين في الحريق الذي اندلع في حانة مزدحمة بمنتجع كران- مونتانا للتزلج في جبال الألب السويسرية خلال الاحتفال برأس السنة، بحسب حصيلة أعلنتها الشرطة السويسرية، /الخميس/.


وأفاد قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير، خلال مؤتمر صحفي في "سيون" بجنوب غرب سويسرا "أحصينا حوالي أربعين قتيلا ونحو 115 جريحا، معظمهم في حالة خطيرة".


من جهته.. وصف الرئيس السويسري جي بارميلان- خلال المؤتمر إلى جانب جيسلير- الحريق بأنه "إحدى أسوأ المآسي" في تاريخ سويسرا.

