رئيس وزراء باكستان ينعى ضحايا انفجـ.ـار منتجع للتزلج في سويسرا

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، عن حزنه العميق إزاء الانفجار الذي وقع في منتجع للتزلج بمدينة «كران-مونتانا» السويسرية، خلال احتفالات رأس السنة، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 100 آخرين.

وأكد شريف، في منشور عبر منصة «إكس»، أوردَه راديو «باكستان» في نسخته الإنجليزية اليوم الخميس، تضامن باكستان مع الحكومة والشعب السويسري في هذه الساعة الحزينة، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الانفجار.

ووقع الانفجار في أحد مباني المنتجع، حيث كان يتواجد أكثر من مائة شخص، فيما قامت الشرطة على الفور بتطويق المنطقة وفرض حظر طيران فوق المدينة لحين الانتهاء من التحقيقات.