الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

رنا عصمت

يلعب فيتامين أ دور مهم في العديد من وظائف الجسم الحيوية، ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة بعدة طرق، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائده وفقا لموقع ديلي ميديكال.

فوائد فيتامين أ..

 

1. صحة العين:

يساعد الحصول على كميات كافية من فيتامين أ في الحفاظ على صحة شبكية العين، كما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بـ التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

2. صحة الجهاز المناعي:

يتكوّن الجهاز المناعى من مجموعة معقدة من الخلايا التي تعمل معًا لحماية الجسم. ويساعد فيتامين أ هذه الخلايا على التواصل والعمل بكفاءة لمقاومة الجراثيم والعدوى.

3. الصحة الإنجابية:

يساهم فيتامين أ في الوقاية من بعض العيوب الخلقية، كما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعقم.

4. صحة الجلد:

قد يؤدي نقص فيتامين أ إلى بعض المشكلات الجلدية مثل جفاف الجلد وتقشره والشعور بالحكة.

5. النمو والتطور الطبيعي:

الأطفال الذين لا يحصلون على كميات كافية من فيتامين أ قد يعانون من بطء في النمو أو اضطرابات في التطور الطبيعي.

بالصور

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

