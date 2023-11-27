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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحرنكش؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الحرنكش..

 

1. فوائد الحرنكش لصحة العين:
يحتوي الحرنكش على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين وحمايتها من العمى الليلي وعلاج الضمور البقعي لكبار السن.

كما أن الحرنكش يساعد أيضًا على تحسين الإبصار وعلاج قصر النظر وإعتام عدسة العين بفضل إحتوائه على نسبة عالية من الكاروتينات التي لها تأثير جيد للغاية على النظر.

2. تقوية الجهاز المناعي:
من أبرز فوائد الحرنكش أنه يساعد كثيرًا على تقوية الجهاز المناعي، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يساهم في حماية الجسم من الأمراض والعدوى والفيروسات.

كما أنه من أقوى مضادات الأكسدة التي تحفز صحة الجهاز المناعي، فضلًا عن أنه يساهم بشكل كبير على التقليل من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وزيادة خلايا الدم البيضاء التي تعمل على التخلص من السموم.

3. الحفاظ على صحة القلب ومعالجة أمراضه:
من أهم فوائد الحرنكش أنه يساعد على تقوية عضلات القلب، مما يؤدي إلى ضخ الدم جيدًا في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى أنه يقلل من تراكم الكوليسترول الزائد والضار مما يحافظ على صحة القلب، ويحمي من تصلب الشرايين.

كما يحمي الحرنكش بنسبة كبيرة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلًا عن احتوائه على الحديد الذي يحفز على إنتاج خلايا دم حمراء مما يؤدي إلى زيادة الدورة الدموية والأكسجين وتجديد أكبر قدر من الخلايا.

4. تقليل الضغط المرتفع للدم:
من أكثر فوائد الحرنكش أهمية أنه يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع، وذلك لأنه يحتوي على عناصر طبيعية تساهم في تنظيم ضغط الدم وتسيطر على ارتفاعه.

5. الحفاظ على صحة العظام:
من أهم فوائد الحرنكش أنه يساعد في الحفاظ على صحة العظام وذلك لإحتوائه على البكتين الذي يساعد على امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والفسفور، مما يؤدي إلى حماية العظام من الهشاشة والروماتيزم والتهاب المفاصل، فضلًا عن حماية الأسنان والأظافر.

6. فوائد الحرنكش لمرضى السكري:
يحتوي الحرنكش على الكروم وكمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان ومنها الفركتوز والكروم، ذلك الأمر الذي يساعد على تحفيز الخلايا التي تفرز هرمون الأنسولين مما يؤدي إلى التقليل من معدل السكر بالدم.

7. الحفاظ على صحة الكلى:
يحتوي الحرنكش على نسبة عالية من الماء مما يجعله يعمل كمدر طبيعي للبول، فهو يساعد على التخلص مت السموم والأملاح الزائدة، ذلك الأمر الذي يحافظ على صحة الكلى ومنع الإصابة بإلتهابات المسالك البولية أو تكون الحصوات.
 

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