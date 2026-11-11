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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعادة اعتقال والد ميجان ماركل في فلوريدا

توماس ماركل والد ميغان دوقة ساسكس
توماس ماركل والد ميغان دوقة ساسكس
أمنية رشاد الجلوي

أعادت السلطات الأمريكية اعتقال توماس ماركل، والد ميجان دوقة ساسكس، بعد إقدامه على قطع جهاز المراقبة الإلكترونية المثبّت في كاحله، وذلك بعد أيام من الإفراج عنه بشروط، على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة مواد يُشتبه في ارتباطها باعتداءات جنسية على أطفال.

وقال النائب الأول للمدعي العام الأمريكي، بيل إيسايلي، إن ماركل، البالغ من العمر 82 عاماً، كان يخضع للاحتجاز انتظاراً لمثوله أمام جلسة استماع في محكمة اتحادية بمدينة تامبا بولاية فلوريدا، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وأوضح إيسايلي أن السلطات أعادت القبض عليه بعد وقت قصير من قيامه بقطع سوار المراقبة الإلكترونية، في تمام الساعة 1:45 صباحاً، في خرق لشروط الإفراج المفروضة عليه.

ميغان ماركل ووالدها

78 مادة مشبوهة في وحدات تخزين

وتعود القضية إلى اعتقال ماركل يوم الجمعة الماضي، عقب مصادرة السلطات نحو 78 مادة من وحدات تخزين في منطقة لوس أنجلوس، تضمنت شرائح تصوير ونيجاتيف أفلام فوتوغرافية وكتباً يُشتبه في احتوائها على صور توثق اعتداءات جنسية على أطفال، بحسب السلطات الأمريكية.

وأُودع ماركل، مساء الثلاثاء، سجن مقاطعة بينيلاس بولاية فلوريدا، وفقاً لموقع «TMZ»، الذي نشر صورة جديدة له أثناء إجراءات الحجز، ظهر فيها مرتدياً زي السجن البرتقالي.

نقله إلى المستشفى وتقييم حالته العقلية

وكان ماركل قد نُقل بسيارة إسعاف من أحد مراكز رعاية كبار السن بمدينة ليكلاند خلال عملية توقيفه الأسبوع الماضي.

وبعد ساعات من اعتقاله، وافق أحد القضاة على الإفراج عنه بشروط، تضمنت إخضاعه للمراقبة الإلكترونية عبر جهاز تتبع يُثبّت حول الكاحل، إلى جانب إصدار أمر بإجراء تقييم لحالته العقلية ومدى أهليته، مع تحديد 20 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لتقديم التقرير الخاص بالتقييم.

ميغان تعرب عن ضيقها من الاتهامات

وفي سياق متصل، أعربت ميغان ماركل مؤخراً عن شعورها بـ«ضيق شديد» إزاء الادعاءات المتعلقة بالعثور على مجموعة من الصور التي توثق اعتداءات جنسية على أطفال في منزل والدها السابق.

وكشفت ميغان أن الشرطة البريطانية تلقت عام 2019 خطاباً تضمن ما وصفته بـ«ادعاءات مثيرة للقلق» بشأن والدها.

وتزوجت ميغان من الأمير هاري في قلعة وندسور عام 2018، وأنجب الزوجان طفلين هما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت. وسبق أن حققت شهرة واسعة كممثلة أمريكية من خلال مشاركتها في المسلسل التلفزيوني «سوتس» (Suits).

السلطات الأمريكية توماس ماركل ميغان ماركل دوقة ساكس قطع جهاز المراقبة الإلكترونية اعتداءات جنسية على أطفال الأمير هاري قلعة وندسور

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