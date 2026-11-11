ضمن فعاليات نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف.. مرصد الأزهر ينظم محاضرات تثقيفية لطلاب جامعة كفر الشيخ

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وفدًا من طلاب جامعة كفر الشيخ، في إطار فعاليات البرنامج التدريبي «نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف»، الذي ينفذه المرصد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للعام السادس على التوالي، بهدف تعزيز وعي الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة وخطابات الاستقطاب.

مرصد الأزهر ينظم محاضرات تثقيفية لطلاب جامعة كفر الشيخ

ويأتي البرنامج ضمن جهود الأزهر الشريف لنشر الوعي الفكري وترسيخ منهج الاعتدال، من خلال إعداد جيل من الشباب القادر على التعامل الواعي مع التحديات الفكرية المعاصرة، والتمييز بين الخطاب الوسطي والدعايات المتطرفة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية عبر المنصات الرقمية ومختلف وسائل التواصل.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، حيث تناول الدكتور أحمد كركيت، استشاري إعداد القادة، مفهوم بناء الوعي وأبعاده النفسية والمعرفية، مؤكدًا أهمية تنمية مهارات التفكير النقدي، باعتبارها من أهم أدوات حماية الشباب من التضليل والاختراق الفكري، وتمكينهم من التعامل الواعي مع تدفق المعلومات وتعدد مصادرها.

كما استعرض الدكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة التركية بمرصد الأزهر، في محاضرة بعنوان «الشباب والتنظيمات المتطرفة»، طبيعة التطرف وآليات استقطاب الشباب، وسبل الوقاية منه فكريًّا وسلوكيًّا، مشددًا على أهمية تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني والأخوة الإنسانية في مواجهة الأفكار المتشددة، ودعم تماسك المجتمع.

وشهدت الفعالية ورشة عمل تطبيقية حول تطوير آليات مواجهة التضليل والتزييف، أعقبتها جولة تعريفية داخل وحدات المرصد، اطَّلع خلالها الطلاب على منظومة الرصد اللغوي والتحليل الاستراتيجي، والآليات العلمية والشرعية التي يعتمد عليها المرصد في تتبع خطابات التنظيمات المتطرفة وتحليلها وتفنيدها.

ويواصل البرنامج فعالياته على مدار العام، تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وحرص الجانبين على الاستثمار في وعي الشباب، وتنمية قدراتهم على مواجهة الأفكار الهدامة، وترسيخ قيم المسئولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة.