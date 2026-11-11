الطيران العُماني و"جي إم إف آيرو آسيا" يُطلقان "عُمان جي إم إف تكنيك" كأول شركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات بسلطنة عُمان

أعلن الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، وشركة "جي إم إف آيرو آسيا"، الرائدة في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات في إندونيسيا، عن إطلاق شركة "عُمان جي إم إف تكنيك"، وهي مشروع مشترك جديد يهدف إلى تأسيس أول شركة متخصصة في خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات في سلطنة عُمان.

ويمثل هذا المشروع خطوةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الطيران بالسلطنة، من خلال إيجاد قدرات فنية متقدمة داخل سلطنة عُمان، ودعم طموحاتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي تنافسي لخدمات صيانة الطائرات.

وجرى الإعلان عن المشروع خلال حفل خاص أُقيم تحت رعاية المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة الطيران العُماني ، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، وذلك في مبنى صيانة الطائرات الجديدة بمطار مسقط الدولي، والتي افتتحتها مؤخراً هيئة الطيران المدني.

وستقدم شركة "عُمان جي إم إف تكنيك" خدمات الصيانة الثقيلة (Base Maintenance) والصيانة التشغيلية (Line Maintenance) لشركات الطيران في سلطنة عُمان، إضافة إلى العملاء الإقليميين والدوليين.

كما يهدف المشروع المشترك إلى استقطاب المزيد من أعمال صيانة الطائرات إلى السلطنة، بما يسهم في خلق فرص تجارية جديدة وتقليل الاعتماد على مزودي خدمات الصيانة خارج البلاد.

وقال ناصر بن أحمد الشرجي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: "يمثل هذا المشروع لحظةً مفصلية ومصدر فخر كبير لقطاع الطيران في سلطنة عُمان.. فمن خلال شراكتنا مع "جي إم إف آيرو آسيا" وامتلاكنا منشأة حديثة ومتطورة، تتوفر لدينا فرصة حقيقية لإنشاء مركز عالمي المستوى لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في السلطنة.. كما نطمح إلى توفير بيئة عمل استثنائية تُمكّن كوادرنا الوطنية من التطور المهني، وبناء مسارات، وظيفية، واعدة. ويتمثل طموحنا في خدمة شركات الطيران المحلية واستقطاب أعمال الطيران وصيانة الطائرات من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، بما يخلق فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال أندي فاهروروزي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي إم إف آيرو آسيا": "نسعى من خلال شراكتنا مع الطيران العُماني إلى فتح آفاق أوسع للأعمال، ونقل الخبرات والإمكانات الإندونيسية المتقدمة في مجال صيانة الطائرات إلى الأسواق العالمية. كما يتيح وجودنا في سلطنة عُمان فرصاً قيّمة لكوادرنا لاكتساب خبرات دولية وتوسيع معارفهم المهنية وتعزيز مهاراتهم عبر المشاركة المباشرة في منظومة عالمية متكاملة لصيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات. ونحن على ثقة بأن هذا التوسع سيسهم في تعزيز تنافسية الشركة على المستوى الدولي، وإيجاد قيمة مضافة أكبر لقطاع الطيران في كلا البلدين، إضافة إلى دعم الاقتصاد الإندونيسي من خلال تصدير الخدمات".

ويُعد تطوير الكفاءات العُمانية في قطاع الطيران أحد المحاور الرئيسة للمشروع المشترك، حيث ستدعم الشراكة نقل المعرفة وتوفير التدريب الفني المتخصص وإتاحة الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها "جي إم إف آيرو آسيا" في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، بما يسهم في تنمية المهارات الهندسية المتخصصة وفتح آفاق مهنية جديدة للعُمانيين في قطاع الطيران.

وبفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أهم أسواق الطيران العالمية، إلى جانب البنية الأساسية الحديثة وشبكة الربط القوية مع أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، تتمتع سلطنة عُمان بمقومات تؤهلها لاستقطاب أعمال صيانة الطائرات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.