القمة 132 .. حسام حسن يراقب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في قمة بطولة الدوري المصري.

ويسعى العميد لمعرفة مستويات اللاعبين قبل اختيار العناصر المنضمة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

الأهلي ضد الزمالك

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في لقاء قد يعيد رسم ملامح سباق التتويج.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة يليه بيراميدز بـ47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يزيد من أهمية القمة المرتقبة.

حرص المدير الفني للأهلي ييس توروب برفقة جهازه المعاون على متابعة عدد من مباريات الزمالك الأخيرة في الدوري والكونفدرالية من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف الفريق الأبيض.