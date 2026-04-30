ممنوع الاقتراب والتصوير.. 4 محظورات في قمة الأهلي والزمالك بالدوري

حددت الجهات الأمنية عددا من المحاذير بمباراة القمة غدا بين الاهلي والزمالك في إطار منافسات الجولات النهائية بالدوري المصري.

وقررت الجهات الامنية منع إدخال عدد من الأدوات والمواد المحظورة في مباراة القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك إلى داخل استاد القاهرة والتي جاءت على النحو التالي:

-المواد القابلة للاشتعال

-الشماريخ والألعاب النارية

-أجهزة الليزر

-أي أدوات قد تسبب خطورة داخل المدرجات

كما تم تأكيد ضرورة تعاون الجماهير مع رجال الأمن أثناء عمليات التفتيش، لتسهيل الدخول وضمان سرعة الإجراءات التنظيمية.