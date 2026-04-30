الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أجواء استثنائية قبل القمة 132.. معلومات بارزة عن دخول الجماهير لـ مباراة الأهلي والزمالك

منتصر الرفاعي

تشهد مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أجواء تنظيمية وجماهيرية استثنائية بعدما تم الاستقرار بشكل نهائي على كافة ترتيبات الحضور الجماهيري والتأمين قبل اللقاء المنتظر.

حضور جماهيري ضخم بالقمة

أكد اللواء شريف طلعت رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي بالشركة الإفريقية أن المباراة ستقام بحضور 40 ألف مشجع بواقع 20 ألف مشجع لكل فريق في إطار تنظيم متوازن يضمن خروج القمة بشكل حضاري وآمن.

كما أوضح أن توزيع الجماهير سيكون على النحو التالي:

16,500 مشجع للدرجة الثالثة

2,000 مشجع للدرجة الثانية

1,000 مشجع للدرجة الأولى

500 مشجع في المقصورة

فتح مبكر لبوابات استاد القاهرة

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية تقرر فتح بوابات استاد القاهرة الدولي بدءا من الساعة الثانية ظهرا وذلك لتجنب التكدس والزحام أمام البوابات وضمان دخول الجماهير بشكل منظم وآمن قبل انطلاق المباراة بساعات.

وشدد المسؤولون على أن جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية تم التنسيق بشأنها بين الجهات المعنية، لضمان خروج المباراة في أفضل صورة ممكنة، خاصة أنها تحمل طابعا جماهيريا وتنافسيا كبيرا.

ومن جانبه، أوضح وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، عبر برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر أن الاستاد سيتم فتحه في تمام الساعة الثانية ظهرا غدا لاستقبال جماهير الفريقين في جميع الدرجات.

أجواء جماهيرية مبكرة ودخلات منتظرة

وأشار عبدالوهاب إلى أن جماهير الأهلي والزمالك بدأت بالفعل في تجهيز "الدخلات" الخاصة بالمباراة من اليوم بالتنسيق مع الجهات المنظمة بهدف تقديم صورة حضارية مميزة تليق بقمة الكرة المصرية وإظهار المدرجات بشكل يليق بحجم الحدث.

تأتي هذه القمة في توقيت حاسم من الموسم ما يزيد من أهميتها داخل الملعب وخارجه سواء من حيث الصراع على النقاط أو الزخم الجماهيري الكبير المنتظر في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة وترقبا.

وبين الاستعدادات التنظيمية الكاملة والحضور الجماهيري الكبير تبدو قمة الأهلي والزمالك هذا الموسم مرشحة لتقديم مشهد كروي وجماهيري استثنائي على أرض استاد القاهرة.

موعد قمة الزمالك والأهلي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية انطلاق مباراة القمة التي تجمع بين القطبين الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك باستاد القاهرة غدا الجمعة، في الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث ما يمنح الفريق الأبيض أفضلية واضحة في سباق اللقب قبل 3 جولات من نهاية البطول


 

