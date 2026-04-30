الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رقم 15 يربك الزمالك.. الإدارة تتحرك وخطة لـ إنقاذ الأبيض من الغياب القاري

منتصر الرفاعي

يواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة بعد وصول عدد القضايا المرفوعة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى 15 قضية ما أدى إلى استمرار إيقاف القيد وفرض ضغوط مالية وإدارية متزايدة على النادي خلال الفترة الحالية.

15 قضية تهدد القيد والمشاركة الإفريقية

وبحسب ما تم الإعلان عنه فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف قيد الزمالك مجددا ليصبح إجمالي قرارات الإيقاف 15 قرارا بسبب مستحقات مالية متأخرة ضمن عدة ملفات أبرزها قسط صفقة البرازيلي خوان بيزيرا لنادي أوسكندريا الأوكراني، والذي تبلغ قيمته 300 ألف دولار.

قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك

وتضم قائمة القضايا ضد الزمالك أطرافا مختلفة من مدربين ولاعبين وأندية من بينهم: البرتغالي جوزيه جوميز ولويس كاسترو وأندريه بيكي وجواو غيديس والسويسري جروس والتونسي فرجاني ساسي بالإضافة إلى أندية مثل أستريلا أمادورا البرتغالي واتحاد طنجة المغربي وسانت إتيان الفرنسي ونهضة الزمامرة المغربي وإلى جانب نادي أليكساندريا الأوكراني في قضيتين وأحمد الجفالي.

وتضع هذه الملفات النادي تحت ضغط كبير، خاصة في ظل ربط الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم المشاركة في البطولات القارية بالحصول على الرخصة الإفريقية والتي تشترط تسوية جميع النزاعات المالية قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مايو المقبل.

وفي حال فشل الزمالك في التوصل إلى تسويات مع الأطراف الشاكية أو استمرار أي من القضايا دون حل فقد يتعرض النادي لحرمان من الحصول على الرخصة وهو ما قد يهدد مشاركته القارية رغم نتائجه الجيدة في الدوري المصري.

وتظل الأزمة المالية والإدارية أحد أبرز التحديات التي تواجه النادي في المرحلة الحالية، وسط ترقب لحسم الملفات العالقة قبل انتهاء المهلة المحددة.

15 قضية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك مجددا ليصبح عدد إيقافات القيد 15 قيد.
وجاء إيقاف القيد الجديد الصادر من جانب الفيفا تجاه نادي الزمالك رقم 15 بسبب القسط في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا لنادي أوسكندريا الأوكراني والبالغ 300 ألف دولار.

وجاءت تفاصيل الـ 15 قضية التي تسببت في إيقاف قيد نادى الزمالك علي النحو التالي: 
البرتغالي جوزيه جوميز
لويس كاسترو
أندريه بيكي
جواو غيديس
السويسري جروس
التونسي فرجاني ساسى
نادي أستريلا أمادورا البرتغالي
نشارولو البلجيكى
نهضة الزمامرة المغربي
نادي اوليكساندريا الأوكراني (قضيتين)
ابراهيما ندياى
نادي سانت إتيان الفرنسي
نادي اتحاد طنجة المغربي
أحمد الجفالي

