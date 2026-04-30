طريقة تخزين ورق العنب في المنزل.. سر الحفاظ عليه طازجا طوال العام

يعد ورق العنب من المكونات الموسمية التي يفضل كثيرون تخزينها لاستخدامها طوال العام، ويمكن حفظه بطرق بسيطة تحافظ على طعمه ولونه وقيمته الغذائية.



أولاً: التخزين بالتجميد (الفريزر)

يُغسل ورق العنب جيدًا ويُصفّى تمامًا

يُسلق في ماء مغلي لمدة دقيقة إلى دقيقتين فقط

يُترك ليبرد ويجف جيدًا

يُلف في مجموعات صغيرة أو يُرتب بين طبقات من ورق بلاستيك

يُحفظ في أكياس محكمة الغلق داخل الفريزر

يحافظ على اللون والطراوة لمدة طويلة

ثانياً: التخليل أو الحفظ في محلول ملحي

يُغسل الورق ويُسلق قليلاً

يُرص في برطمان زجاجي نظيف

يُضاف محلول ماء + ملح + قليل من الليمون

يُغلق البرطمان بإحكام ويُحفظ في الثلاجة



يعطي نكهة مميزة لكنه يصبح أكثر ملوحة

ثالثاً: الحفظ بدون سلق (طريقة بسيطة)

يُغسل الورق جيدًا ويُجفف تمامًا

يُرص بين طبقات ورق مطبخ

يُلف جيدًا ويوضع في أكياس تفريز

يُحفظ مباشرة في الفريزر دون سلق

أسرع طريقة لكنها تحتاج إحكام جيد لمنع التلف



نصائح مهمة

يفضل اختيار أوراق صغيرة وطرية

تجنب وجود رطوبة قبل التخزين

كتابة تاريخ الحفظ على العبوة

استخدامه خلال 6 إلى 12 شهر للحصول على أفضل جودة.