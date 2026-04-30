قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: "صنع في مصر" هدف استراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستدام
رئيس عمال مصر: مصر تشهد إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

وداعًا لقرح الفم.. حلول بسيطة من مطبخك تقضي على الألم

فرح الفم
فرح الفم
ريهام قدري

حرارة الفم (قرح الفم أو الحمو) مشكلة شائعة ومؤلمة، وغالبًا بتظهر بسبب التوتر، نقص فيتامينات، أو أكل حار/حمضي. يمكن علاجها بطرق طبيعية آمنة في البيت:

 طرق طبيعية لعلاج حرارة الفم

1. المضمضة بالماء والملح

ذوّبي نصف ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء دافئ
تمضمضي لمدة 30 ثانية مرتين يوميًا
 

يقلل الالتهاب ويسرّع الالتئام

2. العسل الطبيعي

ضع نقطة عسل مباشرة على القرحة
كرري 2–3 مرات يوميًا
 

 مضاد للبكتيريا ويساعد على الشفاء

3. جل الصبار (الألوفيرا)

ضعي كمية صغيرة من جل الصبار على المكان
 

 يهدئ الألم ويقلل الالتهاب

4. الزبادي

تناولي زبادي يوميًا
 

 يعيد توازن البكتيريا المفيدة في الفم

5. زيت جوز الهند

دهني القرحة بطبقة خفيفة
 

 مضاد للميكروبات ويساعد على الترطيب

6. أكياس الشاي

ضعي كيس شاي بارد على مكان القرحة
 

 يقلل الألم والاحمرار

نصائح مهمة

ابتعدي عن الأكل الحار والحمضي (ليمون، شطة)
استخدمي فرشاة أسنان ناعمة
اشربي ماء بكثرة
تجنبي عض الخد أو الشفاه

يجب الرجوع للطبيب في هذه الحالات : 

 

اذا كانت القرحة استمرت أكثر من أسبوعين
أو كانت كبيرة ومؤلمة جدًا
أو بتتكرر بشكل مستمر (يمكن يكون نقص فيتامين B12 أو الحديد)

حرارة الفم قرح الفم طرق علاج حرارة الفم

ترشيحاتنا

