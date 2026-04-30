وداعًا لقرح الفم.. حلول بسيطة من مطبخك تقضي على الألم

حرارة الفم (قرح الفم أو الحمو) مشكلة شائعة ومؤلمة، وغالبًا بتظهر بسبب التوتر، نقص فيتامينات، أو أكل حار/حمضي. يمكن علاجها بطرق طبيعية آمنة في البيت:

طرق طبيعية لعلاج حرارة الفم

1. المضمضة بالماء والملح

ذوّبي نصف ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء دافئ

تمضمضي لمدة 30 ثانية مرتين يوميًا



يقلل الالتهاب ويسرّع الالتئام

2. العسل الطبيعي

ضع نقطة عسل مباشرة على القرحة

كرري 2–3 مرات يوميًا



مضاد للبكتيريا ويساعد على الشفاء

3. جل الصبار (الألوفيرا)

ضعي كمية صغيرة من جل الصبار على المكان



يهدئ الألم ويقلل الالتهاب

4. الزبادي

تناولي زبادي يوميًا



يعيد توازن البكتيريا المفيدة في الفم

5. زيت جوز الهند

دهني القرحة بطبقة خفيفة



مضاد للميكروبات ويساعد على الترطيب

6. أكياس الشاي

ضعي كيس شاي بارد على مكان القرحة



يقلل الألم والاحمرار

نصائح مهمة

ابتعدي عن الأكل الحار والحمضي (ليمون، شطة)

استخدمي فرشاة أسنان ناعمة

اشربي ماء بكثرة

تجنبي عض الخد أو الشفاه

يجب الرجوع للطبيب في هذه الحالات :

اذا كانت القرحة استمرت أكثر من أسبوعين

أو كانت كبيرة ومؤلمة جدًا

أو بتتكرر بشكل مستمر (يمكن يكون نقص فيتامين B12 أو الحديد)