دافعوا عن أسمائكم.. طلب خاص من الشناوي للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك

حرص محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على الحديث مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة مع الزمالك في قمة خاصة من بطولة الدوري المصري.

وطالب الشناوي من لاعبي الأهلي بالدفاع عن أسمائهم أمام الزمالك بعد الخسارة الكارثية أمام بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

مباراة الزمالك والأهلي

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في لقاء قد يعيد رسم ملامح سباق التتويج.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة يليه بيراميدز بـ47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يزيد من أهمية القمة المرتقبة.

حرص المدير الفني للأهلي ييس توروب برفقة جهازه المعاون على متابعة عدد من مباريات الزمالك الأخيرة في الدوري والكونفدرالية من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف الفريق الأبيض.