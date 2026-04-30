فيديو كونفرانس | الرئيس يفتتح عددا من المشروعات في احتفالية عيد العمال

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال إحتفالية عيد العمال، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاعي الكهرباء والرعاية الصحية.

ففي قطاع الطاقة، تم افتتاح محطة محولات كهرباء الزقازيق بمحافظة الشرقية بجهد 500 كيلوفولت، والتي تُعد من المشروعات الحيوية الداعمة لقدرات الشبكة القومية للكهرباء، حيث تستهدف تحسين كفاءة نقل الطاقة واستيعاب الزيادة في الإنتاج، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

كما شمل الافتتاح محطة محولات كهرباء روافع رشيد (2) بمحافظة الجيزة، والتي تسهم في دعم استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع الصحة، افتتح الرئيس مستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والذي يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الطبية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم افتتاح مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة لأهالي المحافظة والمناطق المجاورة.