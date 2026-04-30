الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوزير: المرحلة الأولى لـ مترو الإسكندرية تبلغ تكلفتها 1.7 مليار يورو

وزير النقل
محمد البدوي

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع مترو الإسكندرية يشهد تقدماً كبيراً، موضحاً أن المرحلة الأولى الممتدة من أبو قير حتى محطة مصر تبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار يورو، وقد بدأ الإنتاج الفعلي بالفعل، مع تحقيق وفر قدره 734 مليون يورو، بما يعادل نحو 50% من التكلفة الخارجية.

وأضاف الوزير، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، أن هذا الوفر سيتم توجيهه لتلبية الاحتياجات الضرورية، إلى جانب استكمال باقي مراحل المشروع، حيث تشمل المرحلة الثانية منطقة العجمي، والثالثة تمتد إلى برج العرب.

وأشار إلى وجود العديد من النماذج التي تعكس جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي، مؤكداً أن مصر تتجه بقوة نحو أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في الصناعات الثقيلة.

وفي هذا السياق، لفت إلى التوسع في توطين صناعات السكك الحديدية، من خلال إنشاء مصانع جديدة بالتعاون مع شركات عالمية، من بينها مصنع فويست ألبين، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الواردات.

https://www.youtube.com/live/okgWnBIfgSc?si=0ZkTvn6-6o9aNy-X

وزير النقل كامل الوزير النقل عيد العمال

