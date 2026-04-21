الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة النقل: تطوير نظم الإشارات لرفع أمان السكك الحديدية وتقليل الحوادث

قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة شاملة لتحديث نظم الإشارات والتحكم على شبكة السكك الحديدية، بهدف رفع معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وتشمل أعمال التطوير استبدال الأنظمة الكهربية والميكانيكية القديمة بنظام إلكتروني حديث يعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يتيح متابعة حركة القطارات لحظة بلحظة، ويسهم في زيادة عدد الرحلات اليومية وتحسين كفاءة التشغيل.

أبراج تحكم مركزي

وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أبراج تحكم مركزي (CTC) بعدد من المناطق، من بينها القاهرة والمنيا، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأبراج الرئيسية والفرعية، وتطوير نظم الإشارات على امتداد خطوط الوجهين البحري والقبلي، والتي يتم إدخالها الخدمة تباعًا.

وأنهت الهيئة تطوير نظم الإشارات على عدد من الخطوط الرئيسية، أبرزها خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم، بما يعزز كفاءة التشغيل على هذه الخطوط الحيوية، فيما تتواصل أعمال التطوير حاليًا بعدد من الخطوط الأخرى، منها أسيوط – نجع حمادي، ونجع حمادي – الأقصر، والقاهرة – بني سويف، وبنها – بورسعيد.

كما يجري تنفيذ مشروع لتطبيق نظام (ETCS-Level 1) على خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 953 كم، بما يضمن المراقبة اللحظية لحركة القطارات، والحد من الأخطاء البشرية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط في التشغيل.

وفي سياق متصل، انتهت الهيئة من تطوير 843 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا مستهدفًا، من خلال تزويدها بأنظمة حديثة تشمل بوابات أوتوماتيكية وأجراسًا وأنوار تحذيرية، بما يسهم في تقليل الحوادث وتعزيز السلامة للمواطنين والمركبات.

وتتيح نظم التحكم الجديدة كذلك إمكانية التواصل المباشر بين سائقي القطارات ومراقبي التشغيل في حالات الطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال المفاجئة والحفاظ على انتظام حركة القطارات.

تأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتحديث مرفق السكك الحديدية، باعتباره أحد أهم ركائز منظومة النقل في مصر، بما يدعم تقديم خدمة آمنة ومنتظمة تتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

