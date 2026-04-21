هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
فن وثقافة

بعد رحيلها.. أسرار في حياة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد

أوركيد سامي

فقدت الساحة الفنية الخليجية والعربية واحدة من أبرز رموزها، برحيل الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد معاناة مع المرض، لتُطوى صفحة حافلة بالإبداع والعطاء امتدت لعقود طويلة في مجالات التمثيل والإذاعة والكتابة.

وتُعد الراحلة واحدة من أهم أيقونات الفن الخليجي، حيث لُقبت بـ"سيدة الشاشة الخليجية"، وهو اللقب الذي ترسّخ في وجدان الجمهور، خاصة بعد ظهوره في مقدمة مسلسل "جرح الزمن" للكاتبة فجر السعيد، ليصبح علامة فارقة في مسيرتها الفنية.

وُلدت حياة الفهد في منطقة شرق بالكويت في 15 أبريل 1948، وعاشت طفولة صعبة بعد فقدان والدها في سن مبكرة، حيث تربت يتيمة وعانت من ظروف قاسية. ورغم عدم إكمالها التعليم النظامي، فإنها أظهرت إرادة قوية، فتعلمت القراءة والكتابة لاحقًا، وأتقنت اللغتين العربية والإنجليزية، ما ساعدها في بناء شخصيتها الثقافية والفنية.

بدأ شغفها بالفن منذ طفولتها، بعد مشاهدتها فيلمًا من بطولة الفنان فريد الأطرش، وهو ما أشعل بداخلها حب التمثيل والسينما، لتبدأ لاحقًا رحلة طويلة في عالم الفن. 

وقدمت خلال مسيرتها أعمالًا متنوعة بين الكوميديا والتراجيديا، في التلفزيون والمسرح، ونجحت في ترك بصمة خاصة جعلتها واحدة من أعمدة الدراما الخليجية.

إلى جانب التمثيل، كان للفنانة الراحلة حضور في مجال الإعلام، حيث عملت مذيعة في إذاعة الكويت خلال الفترة من 1965 إلى 1968، وقدمت عددًا من البرامج بالتعاون مع نخبة من الإعلاميين، ما أضاف إلى خبرتها وتنوع عطائها.

كما عُرفت بموهبتها في الكتابة، إذ ألفت عددًا من الأعمال التلفزيونية، إلى جانب إصدارها ديوانًا شعريًا بعنوان "عتاب" في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ما يعكس تعدد مواهبها الفنية والثقافية.

وعلى الصعيد الشخصي، مرت حياة الفهد بتجارب حياتية متعددة، حيث تزوجت مرتين، وأنجبت ابنتها الوحيدة "سوزان"، كما عُرفت بروحها الإنسانية، إذ قامت بتربية عدد من الأطفال، بينهم فتيات تبنتهن واعتبرتهن جزءًا من عائلتها.

وفي عام 2024، غابت للمرة الأولى منذ 27 عامًا عن السباق الرمضاني، بعد أن كانت حاضرة سنويًا بأعمال درامية، وذلك بسبب ظروفها الصحية، في مؤشر على تراجع حالتها قبل وفاتها.

برحيل حياة الفهد، يخسر الفن العربي قامة كبيرة أثرت الساحة بأعمال خالدة، وستبقى ذكراها حاضرة في وجدان جمهورها ومحبيها، الذين تابعوا مسيرتها بإعجاب واحترام على مدار عقود.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

حملات رقابية مكثفة لضمان جودة الأغذية وإعدام سلع غير صالحة بكافة الأحياء

حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بأحياء بورسعيد وإعدام 8 كيلو مواد غذائية غير صالحة

رفع مخلفات

محافظ الجيزة يضبط فرز مخلفات داخل محال بشوارع المصرف وناهيا ويأمر بإخلائها وغلقها فورًا

محصول القمح ارشيفيه

حصاد 65 ألف فدان قمح بالوادي الجديد وتوريد 46 ألف طن للصوامع

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد