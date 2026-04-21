رحلة صعبة مع المرض.. تفاصيل 9 أشهر من المعاناة عاشتها حياة الفهد

شهدت الحالة الصحية للفنانة الخليجية حياة الفهد تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ يوليو الماضي، دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

وخلال فترة تواجدها بالمستشفى، خضعت حياة الفهد لإجراء قسطرة، إلا أن حالتها شهدت مضاعفات خطيرة، من بينها إصابتها بجلطة دماغية، ما أدى إلى تراجع حالتها بشكل كبير.

ومع استمرار تدهور وضعها الصحي، تم نقلها إلى العناية المركزة، حيث دخلت في غيبوبة تامة، وظلت تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لفترة.

وفي محاولة لتحسين حالتها، سافرت إلى لندن لتلقي العلاج، وخضعت لعملية جراحية دقيقة، إلا أن حالتها لم تشهد تحسنًا ملحوظًا، ما دفع الأطباء إلى التوصية بعودتها إلى الكويت لاستكمال العلاج.

وخلال الأيام الأخيرة، ازدادت حالتها سوءًا بشكل لافت، وسط متابعة طبية مكثفة، قبل أن تصل إلى مراحل حرجة للغاية.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.

وتُعد حياة الفهد، التي اشتهرت بلقب “سيدة الشاشة الخليجية”، من الأسماء المؤسسة للدراما في المنطقة، حيث قدّمت على مدار سنوات طويلة أعمالًا لا تُنسى، تاركة إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا عبر الأجيال