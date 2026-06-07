أمطار غزيرة تضرب جنوب غرب اليابان وتحذيرات من كوارث محتملة

شهدت منطقة جنوب جزيرة كيوشو في جنوب غرب اليابان، اليوم /الأحد/، هطول أمطار غزيرة، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى التحذير من احتمال وقوع انهيارات أرضية، وحدوث فيضانات في المناطق المنخفضة، إضافة إلى ارتفاع منسوب الأنهار أو فيضانها.

وأفادت الهيئة في بيان رسمي بأن أحزمة مطرية خطية — وهي مناطق من السحب الماطرة الكثيفة تتشكل تباعاً فوق المنطقة نفسها — تطورت في محافظتي ميازاكي وكاجوشيما، مما أدى إلى زيادة حادة في مخاطر وقوع الكوارث.

وأضافت الهيئة أن الأوضاع الجوية مرشحة للبقاء شديدة الاضطراب في أنحاء غرب اليابان، مشيرة إلى أن منطقة شيكوكو، إحدى الجزر الرئيسية الأربع في البلاد، قد تشهد أيضاً هطول أمطار غزيرة بما يكفي لإصدار تحذيرات رسمية.

ووفقاً للهيئة، يمتد منخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية من البر الرئيسي الصيني مروراً بجزر نانسي الواقعة في جنوب غرب اليابان وصولاً إلى جنوب البلاد، فيما يتحرك نظام ضغط منخفض فوق بحر الصين الشرقي بمحاذاة هذه الجبهة باتجاه الشرق والشمال الشرقي.

وتتدفق كتل من الهواء الدافئ والرطب نحو الجبهة الهوائية ومنطقة الضغط المنخفض، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في أجزاء من غرب اليابان وجزر نانسي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الهطول المطري خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة صباحاً من يوم الاثنين إلى ما يصل إلى 300 مليمتر في منطقة شيكوكو، و150 مليمتراً في جنوب كيوشو ومنطقة أمامي.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، الأحد، أن منطقة توكاي في وسط اليابان ومنطقة كانتو-كوشين، التي تضم العاصمة طوكيو، والواقعتين في جزيرة هونشو الرئيسية، تبدوان وقد دخلتا موسم الأمطار، الذي ينتهي عادة في هاتين المنطقتين بين منتصف يوليو وأواخره.

وأوضحت الهيئة أن موسم الأمطار بدأ في منطقة توكاي بعد يوم واحد فقط من موعده المعتاد، لكنه جاء متأخراً 21 يوماً مقارنة بالعام الماضي، بينما بدأ في منطقة كانتو-كوشين في موعد قريب من المعدل الطبيعي، إلا أنه تأخر 16 يوماً عن موعد بدايته في العام السابق.

وأضافت أن الطقس الغائم والممطر يهيمن حالياً على المنطقتين، مع توقع استمرار الظروف الجوية المشابهة خلال الأسبوع المقبل نتيجة تأثير الجبهة الهوائية وتدفق الهواء الرطب على تلك المناطق.