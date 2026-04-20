الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدًا الثلاثاء 21 أبريل 2026 حالة من التقلبات الجوية  على مختلف أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، في حين يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلًا.

ويأتي هذا التغير في الأحوال الجوية مع استمرار التباين الحراري بين فترات النهار والليل، وهو ما يستدعي الحذر عند الخروج في الصباح الباكر أو أثناء ساعات الليل المتأخرة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

تشير توقعات الأرصاد إلى عدد من الظواهر الجوية التي تؤثر على بعض المناطق، وجاءت أبرزها كالتالي:

  • شبورة مائية من الساعة 4 حتى 9 صباحًا
  • تظهر على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد
  • تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء
  • قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يؤثر على الرؤية الأفقية
سقوط أمطار خفيفة

كما ان هناك  فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية تكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة بشكل كبير مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا في مناطق من البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

كم تشمل حالة الطقس غدا ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى

العظمى: 26 درجة

الصغرى: 14 درجة

الإسكندرية

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 13 درجة

مطروح

العظمى: 23 درجة

الصغرى: 12 درجة

سوهاج

العظمى: 28 درجة

الصغرى: 15 درجة

قنا

العظمى: 29 درجة

الصغرى: 16 درجة

أسوان

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 18 درجة

حالة الطقس.. تقلبات تحتاج إلى حذر

تعكس هذه التوقعات حالة من الاستقرار النسبي المصحوب ببعض الظواهر الجوية المؤقتة مثل الشبورة ونشاط الرياح، وهو ما يستوجب على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

كما ينصح الخبراء بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، نظرًا للتغيرات السريعة التي قد تطرأ على الطقس خلال هذه الفترة من العام، والتي تتسم عادة بالتقلب بين الحرارة والاعتدال في وقت واحد.

نصائح مهمة للمواطنين

  • القيادة بحذر خلال فترة الشبورة المائية
  • تجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للأتربة
  • ارتداء ملابس مناسبة لتغير درجات الحرارة بين النهار والليل
  • متابعة تحديثات الأرصاد بشكل مستمر
