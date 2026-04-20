طقس متقلب.. حار نهارا شديد البرودة ليلا ورياح محملة بالأتربة طوال الأسبوع

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تميل للبرودة طوال هذا الأسبوع خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة المدن الجديدة أو المناطق المكشوفة، حيث تكون الأجواء ليلا فى حدود ال16 إلى 14 درجة مئوية.

وأضافت القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذه الأجواء مستمرة لمدة أسبوع قادم، موضحا أن الأجواء تميل للبرودة ليلا، حتي وإن كانت حارة نهارا، وبالتالي الأجواء ربيعية اليوم، تكون فيها الأجواء نهارا ما بين المشمسة إلى الغائمة بشكل جزئي.

وتابع أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وتكون ما بين ال26 إلى 27 درجة نهارا للقاهرة الكبري، مع إعتدال فى سرعات الرياح، ونشاط نسبي للرياح على بعض المناطق.

وأشار إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري، وخفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، لافتا إلى نشاط للرياح اليوم على أغلب الأنحاء، قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من سيناء، وتستمر طوال هذا الأسبوع.