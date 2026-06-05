عمرو محمود ياسين يرد على شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز في رمضان 2027

نفى المؤلف عمرو محمود ياسين ما تردد بشأن انتهاء أو انفصاله فنياً عن الفنانة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2027، منتقداً الطريقة التي صيغ بها أحد الأخبار المتداولة حول الأمر.



وكتب ياسين عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" لا اعرف كيف ومتى تحولت خبر ابيض الي هذا المستوى في صياغة الاخبار و انتقاء الكلمات؟ يعني بعيدا عن زيف الاخبار .. لكن كمان استخدام الفاظ ليست ذات صلة.. يعني كلمة تتخلى ايه دورها في خبر زي ده ..؟

وتابع :" يعني هو لو ماشتغلناش انا وياسمين مع بعض رمضان القادم. ده يأتي تحت بند التخلي؟ ولا ربما نبحث عن تغيير؟ او ربما يكون لدى اي منا خطط اخرى؟ .. وده كلام بقوله ع سبيل المثل..

وبعدين تتخلى دي تتقال عن موظف في شركة .. مش في اطار خبر تعاون فنانه و كاتب!! انتوا مين اللي بيمليكم الصيغ الركيكة دي؟ ومين اللي بيمررها ..و كيف وصلتم الي هذه المرحله في التناقض بين محتواكم و اسمكم؟؟

واختتم :" عموما انا و ياسمين على تواصل دائم يمكن لحد من دقائق، ولم نحسم امرنا حول مشروع لرمضان القادم و لما يكون في تعاون قادم اكيد هيتم اعلانه و اخيرا كفايه بقى هذا المستوى من التدني عيب الاسلوب وعيب تزييف الاخبار .. وعيب حجات كتير قوي.