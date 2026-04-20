أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع هو فصل انتقالي بين الشتاء والصيف، ولذلك نشهد خلال هذه الفترة تقلبات جوية.

أمطار بالصيف

وأوضح خلال لقاء ببرنامج صباح البلد، عبر قناة صدى البلد، مع مراسلة القناة ماهيتاب مختار، أن فارق درجات الحرارة بين الصباح والليل يصل إلى 10 و15 درجة، وأن طقس مصر متغير، وهناك ظواهر جوية لم تحدث من قبل، منها الأمطار في عز الصيف.

وأشار إلى أن بعض المحافظات قد تتعرض لثلوج، وهناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة في الشتاء، وارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة في الصيف، وأن ذلك بسبب تأثر البلاد بالتغيرات المناخية.

وأضاف أن البلاد خلال الفترة المقبلة لن تتعرض لانخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، ولكن مع الاقتراب من فصل الصيف سنلاحظ ارتفاعًا في درجات الحرارة، وقد تسجل محافظات الصعيد درجات حرارة تصل إلى 34 درجة.

وكشف أن البلاد في نهاية الأسبوع ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ولذلك يُنصح المواطنون بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.