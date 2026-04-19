حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء مائلة للحرارة نهارا وللبرودة ليلا

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الجديدة 27 14

6 أكتوبر 26 13

بنها 25 14

دمنهور 24 13

وادي النطرون 26 13

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 24 15

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 25 14

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 15

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 27 15

نخل 26 13

كاترين 22 09

الطور 28 18

طابا 27 15

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 29 18

الإسكندرية 22 13

العلمين 21 12

مطروح 21 12

السلوم 24 12

سيوة 28 13

رأس غارب 27 18

سفاجا 29 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 31 21

حلايب 27 22

أبو رماد 31 19

مرسى حميرة 31 20

أبرق 28 19

جبل علبة 28 19

رأس حدربة 26 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 28 13

أسيوط 28 14

سوهاج 30 16

قنا 32 19

الأقصر 33 18

أسوان 34 19

الوادي الجديد 32 17

أبوسمبل 34 20

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 37 24

الرياض 37 22

المنامة 32 26

أبوظبي 34 23

الدوحة 34 26

الكويت 33 25

دمشق 22 10

بيروت 21 17

عمان 20 10

القدس 21 12

غزة 23 17

بغداد 34 19

مسقط 29 24

صنعاء 29 11

الخرطوم 45 29

طرابلس 21 15

تونس 25 13

الجزائر 21 10

الرباط 25 12

نواكشوط 30 19

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 16 02

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 31 18

نيودلهي 41 25

جاكرتا 33 24

بكين 24 11

كوالالمبور 33 24

طوكيو 24 15

أثينا 21 10

روما 25 12

باريس 19 06

مدريد 27 13

برلين 18 07

لندن 16 06

مونتريال 10 00

موسكو 08 01

نيويورك 18 08

واشنطن 22 09

أديس أبابا 26 13