رئيس وزراء الأردن: الظروف الإقليمية تستدعي توسيع التعاون بين عمّان وبغداد

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدمًا في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأردني، لرئيس مجلس النواب في جمهورية العراق هيبت الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في المشروعات المشتركة بين البلدين بمجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري، وأهمية بذل أقصى الجهود لتسهيل حركة التجارة والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا البلدين خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات تؤكد أهمية التعاون المشترك للحد من تداعياتها.

كما تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.