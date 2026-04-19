أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

ويبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 19 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6030 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7035 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8040 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56280 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 19 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.05 جنيه

سعر الشراء: 51.95 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.33 جنيه

سعر الشراء: 61.21 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.55 جنيه

سعر الشراء: 70.40 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 169.94 جنيه

سعر الشراء: 169.55 جنيه

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد أجواءً ربيعية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن “الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال فترات النهار على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر”.

وأضافت “منار” أن درجات الحرارة تسجل نحو 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 إلى 23 درجة على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 32 و33 درجة في محافظات الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد يثير بعض الأتربة الخفيفة في مناطق متفرقة مثل القاهرة الكبرى وسيناء والبحر الأحمر، لكنه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير.

وأشارت “منار” إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأكدت أن الأجواء ستظل مستقرة خلال الأسبوع الجاري دون تغيرات حادة، مع استمرار الطابع الربيعي، مشددة على ضرورة ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.