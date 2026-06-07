انتشار خطير عبر السوشيال.. تحذيرات طبية من استخدام دواء كلوزابين خارج الإشراف الطبي

قال الدكتور هشام رامي، استشاري الطب النفسي، إن مادة “كلوزابين” تُعد من الأدوية شديدة الخطورة ولا تُستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وفي حالات محددة من مرض الفصام المقاوم للعلاج، محذرًا من تداولها عبر السوشيال ميديا كوسيلة لتحسين النوم أو التخلص من التوتر.

وأوضح “رامي” خلال تصريحات في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الدواء قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة تشمل اضطرابات في كرات الدم البيضاء ومشكلات بالقلب والضغط، ما يستلزم متابعة طبية دقيقة وتحاليل دورية أثناء الاستخدام.

وأضاف أن الترويج له على أنه “حل سريع للنوم” يمثل تضليلًا صحيًا خطيرًا، مؤكدًا أن هذا الاستخدام العشوائي قد يؤدي إلى آثار صحية شديدة الخطورة تصل إلى مضاعفات تهدد الحياة.

وشدد على ضرورة منع صرف الدواء إلا بوصفة متخصصة، محذرًا من الانسياق وراء محتوى السوشيال ميديا الذي يفتقر للعلمية ويعرض حياة الشباب للخطر.