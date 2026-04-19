مع تقلبات الطقس .. طرق سريعة لعلاج البرد والرشح في المنزل

مع تغيّر درجات الحرارة بين الليل والنهار، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والرشح، وهي من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في هذه الفترة.

 ويؤكد الأطباء أن التعامل السريع مع الأعراض يساهم في تقليل حدتها وتسريع الشفاء.


أعراض البرد والرشح تشمل أبرز الأعراض سيلان الأنف، العطس، احتقان الحلق، السعال الخفيف، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وقد يصاحبها شعور بالإرهاق العام.


طرق علاج البرد والرشح سريعًا:


الراحة التامة: الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد الجسم على مقاومة العدوى.


شرب السوائل الدافئة:

 مثل الليمون بالعسل، اليانسون، والزنجبيل، حيث تساعد على تهدئة الحلق وتقليل الاحتقان.


استنشاق البخار: يساهم في فتح الممرات التنفسية والتقليل من احتقان الأنف.
الغَرغرة بالماء والملح: وسيلة فعالة لتخفيف التهاب الحلق.


تناول أطعمة صحية: مثل الشوربة والخضروات الغنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين C.


أدوية تساعد في تخفيف الأعراض: يمكن استخدام بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية مثل باراسيتامول لتقليل الحرارة والآلام، وإيبوبروفين، بالإضافة إلى أدوية مضادات الهيستامين لتخفيف سيلان الأنف.
 

ينصح بالتوجه للطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من 5 أيام، أو ارتفاع الحرارة بشكل كبير، أو ظهور صعوبة في التنفس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.


ويؤكد الخبراء أن الوقاية تظل الأفضل، من خلال ارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد، والحرص على غسل اليدين باستمرار.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

