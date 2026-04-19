الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلا.. واستقرار بالأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد أجواءً ربيعية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن “الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال فترات النهار على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر”.

وأضافت “منار”، أن درجات الحرارة تسجل نحو 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 إلى 23 درجة على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 32 و33 درجة في محافظات الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد يثير بعض الأتربة الخفيفة في مناطق متفرقة مثل القاهرة الكبرى وسيناء والبحر الأحمر، لكنه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير.

وأشارت “منار”، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأكدت أن الأجواء ستظل مستقرة خلال الأسبوع الجاري دون تغيرات حادة، مع استمرار الطابع الربيعي، مشددة على ضرورة ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.

