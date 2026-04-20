الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الطقس اليوم.. أمطار وأتربة قادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، حيث تشهد البلاد حزمة من الظواهر الجوية المتباينة التي تتطلب توخي الحذر من قبل المواطنين، خاصة المسافرين وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن خرائط الطقس تشير إلى أن حالة الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ليتحول مع تقدم ساعات النهار إلى مائل للحرارة وحتى حار على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يظل الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية، ويعود للميل برودة مرة أخرى مع حلول الساعات المتأخرة من الليل.

وفيما يخص الظواهر الجوية المؤثرة، حذرت الأرصاد من كثافة الشبورة المائية في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً، والتي تتركز بشكل مباشر على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.

كما لفت البيان إلى نشاط ملحوظ للرياح التي قد تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق محددة من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى وسط وجنوب سيناء.

وعلى صعيد فرص سقوط الأمطار، رصدت الهيئة احتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف على مناطق محدودة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فقد سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة للعظمى و14 للصغرى، بينما بلغت العظمى في جنوب الصعيد 33 درجة، مما يعكس التباين الحراري الواضح بين شمال وجنوب البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية من فصل الربيع.