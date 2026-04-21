الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن خبر وفاة هاني شاكر المتداول على السوشيال ميديا غير صحيح.

وقال أديب في برنامجه “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، :"هاني شاكر حي يرزق والأعمار بيد الله.



نفت نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت مصادر خاصة داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددة على ضرورة عدم نشر أخبار قد تثير القلق بين أسرته وجمهوره.



وأوضحت المصادر أن حالته الصحية تستدعي المتابعة دون الدخول في تفاصيل غير دقيقة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل بدلًا من تداول أخبار غير مؤكدة.

