مي فاروق لـ هاني شاكر: اللهم اجعل ما مر به في ميزان حسناته

حرصت الفنانة مي فاروق علي علي الدعاء للفنان القدير هاني شاكر و مواساة أسرته بعد تدوال شائعة وفاتة خلال الساعات الماضية.

و كتبت مي فاروق عبر فيسبوك: اللهم اشفِ الأستاذ الفنان العظيم هاني شاكر شفاءً لا يغادر سقماً، وارفع عنه البلاء، واجعل ما مر به في ميزان حسناته. نسأل الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود لجمهوره ومحبيه بكامل قوته وعطائه في أقرب وقت.

ونفت نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت مصادر خاصة داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددة على ضرورة عدم نشر أخبار قد تثير القلق بين أسرته وجمهوره.



وأوضحت المصادر أن حالته الصحية تستدعي المتابعة دون الدخول في تفاصيل غير دقيقة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل بدلًا من تداول أخبار غير مؤكدة.