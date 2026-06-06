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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انتخابات المستثمرين الصناعيين تُفرز قيادة جديدة بخطة لدعم المصانع المتعثرة

المستثمرين الصناعيين
المستثمرين الصناعيين
ولاء عبد الكريم

شهدت انتخابات النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إقبالًا واسعًا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغت نسبة الحضور مستوى مرتفعًا بنسبة ٩٠٪ ، وأسفرت الانتخابات عن اختيار 15 عضوًا لمجلس الإدارة الجديد، وتم انتخاب محمد جنيدي نقيبًا، والدكتور محيي حافظ نائبًا أول، والدكتور سيد الجيوشي أمينًا عامًا، ومها حسن أمينًا للصندوق.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولي، وعضوية الدكتورة عبير عصام والأستاذ محمد النشار،  وإبراهيم الميرغني والمهندس محمود الشندويلي والدكتور ناصر الريدي وعماد مختار وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل النقابي ودعم جهود خدمة المستثمرين الصناعيين.
 

المصانع المتعثرة

وقال محمد جنيدي، نقيب النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بملف المصانع المتعثرة والمغلقة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة التي ما زالت مرتفعة، خاصة في ظل زيادة أسعار الخامات وتحديات الإنتاج.
 

وأكد أن الصناعة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الصناعات الهندسية تسهم في خلق ما بين 14 و22 فرصة عمل في الصناعات المغذية المرتبطة بها، لافتًا إلى أن الصناعات الوطنية لا تقل أهمية عن الثروة العقارية، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل.
وطالب مجلس  الإدارة خلال الاجتماع ،  بأهمية تفعيل مبادرة التمويل بفائدة 5% بصورة أكثر فاعلية، وتحقيق التكامل بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والقوى العاملة والبيئة، بما يضمن عدم تضارب القرارات وسرعة معالجة أوضاع المصانع المتوقفة. 
كما دعا إلى تغيير النظرة تجاه المستثمر الصناعي الوطني ومنحه حوافز تشجع على التوسع، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن النقابة ستواصل نقل مشكلات المستثمرين الصناعيين والعمل مع الجهات الحكومية على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتهم وزيادة الصادرات .

الصناعة المصانع المتعثرة المصانع

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