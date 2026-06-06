قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة فتاة التجمع.. هل أصبحت الكاميرا وسيلة ردع جديدة للجريمة
بعد تحريض أولادها بالدعاء على والدهم.. تحرك عاجل من القومي للطفولة ضد سيدة المقابر
ثابت عند 51.75 جنيه.. سعر الدولار مساء اليوم في السوق الرسمي
آخر 6 نجوم فازوا بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم
تصعيد خطير.. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
لأول مرة.. قناة إسرائيلية تبث وثائقي عن كواليس زيارة السادات لتل أبيب عام 1977
الصفقة التاريخية.. أمير هشام يستعيد ذكرى مرور عام على إعلان الأهلي التعاقد مع زيزو
لا تنوي التهدئة.. الخارجية الإيرانية: هجوم أمريكا على سيريك وقشم انتهاك لوقف إطلاق النار
قاعدة بيانات موحدة وتمكين رقمي.. كيف تدعم المنصة الجديدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
أخبار التكنولوجيا | تحديث جديد من واتساب يثير فضول الملايين .. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات
برلماني يقترح كارت مجاني وكاش باك لضم 45 مليون محفظة إلكترونية لمنظومة الدفع الرقمي| تفاصيل
الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بإجمالي يتجاوز 2.86 مليار دولار.. سويسرا والصين تقودان قفزة الصادرات الأردنية

الصادرات الأردنية
الصادرات الأردنية
عمان أ ش أ

سجلت الصادرات الصناعية في الأردن نموا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 2.027 مليار دينار ،حوالي 2.86 مليار دولار، مقابل 1.976 مليار دينار ،نحو 2.79 مليار دولار،خلال الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن.

وأوضحت الغرفة أن هذه الصادرات تشكل نحو 95% من إجمالي صادرات المملكة البالغة 2.129 مليار دينار (حوالي 3.0 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات الوطنية.

وأظهرت البيانات أن الأداء الشهري للصادرات جاء تصاعديًا خلال الربع الأول، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في وتيرة التصدير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، قادت الأسواق الأوروبية والآسيوية هذا النمو، حيث سجلت سويسرا صادرات بقيمة 118 مليون دينار ،166 مليون دولار، بنمو 306%، تلتها الصين الشعبية بقيمة 101 مليون دينار ،142 مليون دولار، بنمو 75%، ثم هولندا 48 مليون دينار ،68 مليون دولار، بنمو 129%، وسوريا 77 مليون دينار ،109 ملايين دولار ،بنمو 44%، وبلجيكا 37 مليون دينار ،52 مليون دولار، بنمو 79%، وتايلاند 34 مليون دينار ،48 مليون دولار، بنمو 127%، ما يعكس توسع الحضور الأردني في أسواق غير تقليدية.

وفي المقابل، بقيت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الأردنية بقيمة 457 مليون دينار ،644 مليون دولار، وبنسبة 21% من إجمالي الصادرات، تلتها السعودية بقيمة 224 مليون دينار ،316 مليون دولار ظبنسبة 11%، ثم العراق 193 مليون دينار ،272 مليون دولار بنسبة 9%، والهند 170 مليون دينار ،240 مليون دولار بنسبة 8%.

أما على مستوى القطاعات، فقد تصدر قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قائمة الصادرات بقيمة 450 مليون دينار ،635 مليون دولار تقريبًا، يليه قطاع الجلدية والمحيكات 417 مليون دينار ،588 مليون دولار، ثم الهندسية والكهربائية 384 مليون دينار ،542 مليون دولار، والتعدينية 279 مليون دينار ،393 مليون دولار، والغذائية والتموينية 255 مليون دينار ،360 مليون دولار، في حين توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والبلاستيكية والإنشائية والتعبئة والتغليف والخشبية والأثاث.

كما أظهرت البيانات أن أبرز المنتجات المصدرة شملت الألبسة وتوابعها بقيمة 193 مليون دينار ،272 مليون دولار، والبوتاس الخام 167 مليون دينار ،235 مليون دولار، ومحضرات الصيدلة 147 مليون دينار ،207 ملايين دولار، إلى جانب منتجات الألمونيوم والنحاس والكيماويات العضوية والاسمنت وزيوت التشحيم، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحولات في الأسواق العالمية، حيث ساهم التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية في تعويض التراجع في بعض الأسواق التقليدية، خاصة مع تسجيل ارتفاع في الصادرات إلى دول أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 95 مليون دينار (114%)، وإلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 72 مليون دينار (71%)، وإلى شرق آسيا بنحو 44 مليون دينار (56%)، في مقابل انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 102 مليون دينار (18%)، وإلى الهند بنحو 35 مليون دينار (17%)، وإلى العراق والسعودية بنسب متفاوتة، ما يعكس مرونة القطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي رغم التحديات.

الصادرات الأردنية الصادرات الصناعية في الأردن غرفة صناعة الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

لابتوب استيراد

تلائم الطلاب والميزانيات المحدودة.. أفضل 5 أجهزة لابتوب استيراد في مصر بسعر 10 آلاف جنيه

مايكروسوفت

لماذا تخلت مايكروسوفت عن علامة Copilot+ PC في أقوى حواسبها الذكية؟

App Store

وسط ازدهار تاريخي.. متجر App Store لشركة آبل يحقق 1.4 تريليون دولار

بالصور

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الإسباجيتي.. وجبة شهية ومبتكرة

طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي
طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي
طريقة عمل أصابع الكفتة بالمكرونة الاسباجيتي

بالأبيض الكاجوال.. نسرين آمين تستعرض جمالها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

هل قلة النوم تسبب السرطان؟.. علاقة مقلقة بين الأرق وأورام الثدي

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد