بإجمالي يتجاوز 2.86 مليار دولار.. سويسرا والصين تقودان قفزة الصادرات الأردنية

سجلت الصادرات الصناعية في الأردن نموا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 2.027 مليار دينار ،حوالي 2.86 مليار دولار، مقابل 1.976 مليار دينار ،نحو 2.79 مليار دولار،خلال الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن.

وأوضحت الغرفة أن هذه الصادرات تشكل نحو 95% من إجمالي صادرات المملكة البالغة 2.129 مليار دينار (حوالي 3.0 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات الوطنية.

وأظهرت البيانات أن الأداء الشهري للصادرات جاء تصاعديًا خلال الربع الأول، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في وتيرة التصدير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، قادت الأسواق الأوروبية والآسيوية هذا النمو، حيث سجلت سويسرا صادرات بقيمة 118 مليون دينار ،166 مليون دولار، بنمو 306%، تلتها الصين الشعبية بقيمة 101 مليون دينار ،142 مليون دولار، بنمو 75%، ثم هولندا 48 مليون دينار ،68 مليون دولار، بنمو 129%، وسوريا 77 مليون دينار ،109 ملايين دولار ،بنمو 44%، وبلجيكا 37 مليون دينار ،52 مليون دولار، بنمو 79%، وتايلاند 34 مليون دينار ،48 مليون دولار، بنمو 127%، ما يعكس توسع الحضور الأردني في أسواق غير تقليدية.

وفي المقابل، بقيت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الأردنية بقيمة 457 مليون دينار ،644 مليون دولار، وبنسبة 21% من إجمالي الصادرات، تلتها السعودية بقيمة 224 مليون دينار ،316 مليون دولار ظبنسبة 11%، ثم العراق 193 مليون دينار ،272 مليون دولار بنسبة 9%، والهند 170 مليون دينار ،240 مليون دولار بنسبة 8%.

أما على مستوى القطاعات، فقد تصدر قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قائمة الصادرات بقيمة 450 مليون دينار ،635 مليون دولار تقريبًا، يليه قطاع الجلدية والمحيكات 417 مليون دينار ،588 مليون دولار، ثم الهندسية والكهربائية 384 مليون دينار ،542 مليون دولار، والتعدينية 279 مليون دينار ،393 مليون دولار، والغذائية والتموينية 255 مليون دينار ،360 مليون دولار، في حين توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والبلاستيكية والإنشائية والتعبئة والتغليف والخشبية والأثاث.

كما أظهرت البيانات أن أبرز المنتجات المصدرة شملت الألبسة وتوابعها بقيمة 193 مليون دينار ،272 مليون دولار، والبوتاس الخام 167 مليون دينار ،235 مليون دولار، ومحضرات الصيدلة 147 مليون دينار ،207 ملايين دولار، إلى جانب منتجات الألمونيوم والنحاس والكيماويات العضوية والاسمنت وزيوت التشحيم، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحولات في الأسواق العالمية، حيث ساهم التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية في تعويض التراجع في بعض الأسواق التقليدية، خاصة مع تسجيل ارتفاع في الصادرات إلى دول أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 95 مليون دينار (114%)، وإلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 72 مليون دينار (71%)، وإلى شرق آسيا بنحو 44 مليون دينار (56%)، في مقابل انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 102 مليون دينار (18%)، وإلى الهند بنحو 35 مليون دينار (17%)، وإلى العراق والسعودية بنسب متفاوتة، ما يعكس مرونة القطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي رغم التحديات.