نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك

وجهت الفنانة نادية مصطفي رسالة دعم لزوجة الفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية أستدعت سفره للعلاج بالخارج.

و كتب نادية مصطفي :أخى الغالى الفنان الكبير أدعو لك من قلبى ومعى الملايين من محبيك ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بالسلامة وترجع لينا بألف سلامة ياااا رب .



و أضافت: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِه أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا"،أعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا يجِدُ وَ يحَاذِرُ .



و تابعت:أختى وعشرة عمرى نهلوش كما أحب دائماً أناديكى ونونه كما يحب هو يناديكى أعلم إن الإختبار صعب وحاسه بقلقك ووجعك لما يمر به حبيب عمرك لكن كمان عارفه قوتك وإيمانك وصبرك

كونى دائماً مثل ماعودتينى قوية ، صابرة ، مؤمنه بإن ربنا قادر يغير الحال لأحسنة فى لحظة

ربنا يطمن قلبك عليه ويشفيه وترجعوا بالسلامه يد فى يد كما وعدتينى قبل السفر .

وأثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حالة من القلق بين جمهوره، بعد ما تردد عن وجوده داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات باريس.

الحالة الصحية لـ هاني شاكر



وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن النقابة تتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان، مشددًا على أهمية دعم الجمهور له بالدعاء في هذه المرحلة.

الدعاء والدعم المعنوي

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل طبية دقيقة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب الدعاء والدعم المعنوي.